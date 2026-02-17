為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    基隆副市長邱佩琳初一拜廟 傳遞好事發生正能量

    2026/02/17 19:30 記者盧賢秀／基隆報導
    副市長邱佩琳（右三）到基隆慈雲寺參拜，發送紅包。（記者盧賢秀攝）

    副市長邱佩琳（右三）到基隆慈雲寺參拜，發送紅包。（記者盧賢秀攝）

    基隆市副市長邱佩琳大年初一馬不停蹄拜廟，並發送「Horse發生─好事發生」開運紅包，祈祝市民「好事發生」，城市建設與民生發展穩健向前。

    邱佩琳在初一凌晨接連前往代天宮、慶安宮、奠濟宮及天顯宮參與賀正祈福儀式，今天上午到慈雲寺參拜，現場一早即湧入大批信眾排隊等候，氣氛熱絡。

    邱佩琳和慈雲寺主委李林寶玉及多位議員一同發送紅包，向市民拜年。邱佩琳表示，慈雲寺長年為地方重要信仰中心，凝聚社區情感，市府藉由發送開運紅包向市民賀歲，也希望把祝福與正向能量傳遞到城市每個角落。

    隨後邱佩琳又到極樂寺出席「禮千佛法會」，並走訪新城福德宮、三民福德宮、以及七堵區圳頭福德宮、百福宮與暖暖區承福宮，逐一參拜祈福並發送紅包。

    邱佩琳指出，相較孩提時期，現今年味比較平淡了些，但在各地宮廟仍能感受到濃厚的傳統氛圍與敬天精神，這種傳承格外珍貴。

    邱佩琳說，過年走訪各區廟宇，就是希望把市府的新春祝福，親手送到市民手中，新的一年，市府團隊將持續秉持為民服務的初心，與市民並肩同行，讓市民在丙午年「好事發生」，城市建設與民生發展穩健向前。

