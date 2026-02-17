法鼓山除夕撞鐘手持紅繩狂抖 鄭麗文「神明感召」後再發文

鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（擷取自法鼓山YT）

國民黨主席鄭麗文昨（16日）深夜出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動，詭異景象在網路上掀起熱議。鄭麗文上午聲稱，她強烈感受到神明的感召，回應她虔心祝禱；她下午又於臉書發文暢談參與法鼓山的敲鐘大典心得。

鄭麗文指出，昨夜是她第一次參與法鼓山的敲鐘大典，現場極其莊嚴殊勝，春雨綿綿滋潤大地和人心，法華鐘聲更是承載眾人共發之大願，願新的一年祥樂豐足，世界和平。她有幸參與敲響最後三響鐘聲，圓滿108法華鐘響。與此同時，感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量。

「我體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大。」鄭麗文表示，再次與大家分享，昨夜她致詞時曾提到「以己為薪，以己為洲」，「以己為薪，薪盡火傳」，原出自莊子，她一直勉勵國民黨的同志，為了大道理想的傳承，奉獻一己之心力。

鄭麗文續指，「以法為洲，以己為洲」則是佛陀涅槃之前對弟子的最後叮嚀，修法不外求，她也以此與大家共勉，不論是個人想要安住本心，或是為國家民族的未來，都不能依靠外人，只能反求諸己，並以正法為依歸，渡己渡人。

鄭麗文強調，昨夜引起各界的關注與好奇，要特別跟大家說明，今天是大年初一，再次向大家拜年，新春恭喜，吉祥如意。

