    陳光復發紅包重摔昏迷 2026澎湖縣長選舉添變數

    2026/02/17 17:18 記者林哲遠／台北報導
    澎湖縣長陳光復今日上午先前往馬公城隍春節一條街發放民眾紅包，下午卻不慎從澎湖縣文化局演藝廳摔下階梯。（澎湖縣政府提供）

    2026百里侯爭霸戰開打，民進黨中執會月初甫通過提名澎湖縣長陳光復競選連任，陳卻於今日大年初一參與春節表演活動時，從階梯直接摔落倒地，頭部重創昏迷，目前緊急送醫搶救。此突發狀況也讓2026澎湖地方選舉再添變數。

    陳光復兒時被公雞抓傷左眼，當時因延誤就醫而感染失明，今日大年初一上午先前往馬公城隍春節一條街發放民眾紅包，稍事休息後，下午2時20分參加春節演出─舞鈴劇場《奇幻旅程》，下午3時致詞完畢，不慎從澎湖縣文化局演藝廳的階梯下台摔倒，以致頭部重撞昏迷，曾一度失去呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院救治，並後送高雄榮總。

    然而，面對年底地方大選，民進黨中執會2月4日通過提名澎湖縣長陳光復競選連任，當時兼任民進黨主席的總統賴清德親自披掛戰袍，並盛讚陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出不屈不撓的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。

    對此，民進黨中央稍早表示，今（17）日澎湖縣陳光復縣長因拜年行程期間失足受傷，目前正由醫療團隊救治中，祈願陳縣長一切平安，儘早恢復健康。

