大年初一站台蘇巧慧 蔡英文幽默喊話「新北就讓女性當家」

今17日是大年初一，總統賴清德上午陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往萬里忠福宮、昭靈宮參香祈福，下午則是前總統蔡英文接力陪蘇巧慧赴五股賀聖宮、板橋慈惠宮和接雲寺參拜。蔡英文表示，以前都說蘇巧慧是前行政院長蘇貞昌的女兒，現在要改說蘇貞昌是蘇巧慧的爸爸，並笑著拜託「新北就讓女性當家」；蘇巧慧則說，「一棒接一棒、棒棒都是強棒」，年輕世代應承擔責任，延續前輩打下的基礎。

蔡英文今天下午陪同蘇巧慧赴五股賀聖宮、板橋慈惠宮和接雲寺參拜，蔡英文致詞指出，今天是大年初一，很高興看到大家虔誠參拜，台灣社會一直有一股祥和穩定的力量。過去幾年台灣面對許多挑戰，但都能一關一關走過來，除了宗教信仰給予信心，也因為台灣社會始終有一股共同克服困難的力量，這正是台灣最大的韌性。

蔡英文表示，面對國際局勢挑戰增加，希望大家持續支持政府，一起面對現在與未來的各項挑戰，無論中央或地方政府，都應同心協力把台灣建設得更好、把人民照顧得更好。她提到，新北未來發展將非常快速，有機會成為台北之外另一個重要現代都會，這需要有能力的地方政府團隊帶領，讓基礎建設、公共服務及產業發展持續提升。

她說，若希望新北更進步、在未來產業競爭中更具競爭力，就需要優秀團隊服務市民，因此認為蘇巧慧是很好的人選，也盼現場議員候選人都能獲得支持、順利當選。以前大家說蘇巧慧是蘇貞昌的女兒，現在應該說蘇貞昌是蘇巧慧的爸爸，現在女性當家，所以新北就讓女性當家。

蔡英文表示，台灣面對挑戰時始終沉著應對，在賴清德領導下，政府團隊非常努力，去年經濟表現亮眼，相信未來幾年仍是台灣經濟發展的重要時機。政府在經濟、產業發展及對美談判上都付出許多努力，希望大家持續給予政府支持與鼓勵。

面對賴清德、蔡英文兩位大咖人物接力站台。蘇巧慧表示，大年初一很高興賴清德與蔡英文到新北向鄉親拜年，現場可見民眾熱情互動、氣氛熱絡，也感受到滿滿福氣。國家領導人應為全民謀福利，未來中央首長也將持續到新北與民眾祈福問好；同時感謝接雲寺團隊長期凝聚地方力量，從現場可見年輕族群與長輩一同參與，展現新北世代合作、共同為台灣努力的精神。

