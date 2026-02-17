彰化南瑤宮抽出「小凶」人民籤 蕭美琴樂觀回應

針對記者提問彰化南瑤宮抽到的「人民籤」是「小凶籤」，副總統蕭美琴回應「大家都幸福平安，大家都平安快樂」。（記者張瑞楨攝）

主祭媽祖的彰化市信仰中心南瑤宮，今天大年初一（17日）子時抽出俗稱國運籤的年度四季籤，南瑤宮管理人暨彰化市長林世賢分別抽出4支籤詩，包括代表整體年度運勢的「年冬籤」，被視為寒冬過去、困境即將解除，時機開始轉好，屬於「大吉籤」，但卻有「人民籤」、「六畜籤」，被解讀為「小凶籤」。今天到南瑤宮發紅包福袋的副總統蕭美琴，針對記者提問「人民籤」是「小凶籤」看法，她回應「大家都幸福平安，大家都平安快樂」。

南瑤宮籤詩中，「年冬籤」象徵整體年度運勢，籤文「東風得解凍，先占洛陽春，玉骨冰肌潤，清風隔隴聞」，意指寒冬過去、困境即將解除，時機開始轉好，有否極泰來，時機轉好之意。生意籤籤文「草木枯還發，全憑造化功，莫愁去路遠，籍得一帆風」，意為枯木逢春、否極泰來、順風順水，低潮可能僅是暫時，最終會有順風助力，林世賢解讀為吉籤、大吉。

不過，人民籤、六畜籤卻被視為小凶，人民籤籤文「明珠失手中，美玉被塵蒙，卞和應難得，行人信未通」，籤意為目前運勢低迷、處於停滯、失落，或時運未到、強求無益，此籤跟去年的「六畜籤」相同；台灣去年出現非洲豬瘟，但最後是「逢凶化吉」。

至於六畜籤，籤文是「作事未和同，焦心枉費工，魚游深潭曲，下網也成空」，意為目前因人不和、時機不對、環境不佳，焦急努力亦無成果，宛如魚躲在深潭彎曲處，撒網卻抓不到。

針對「人民籤」被解讀為「小凶籤」，有媒體記者今天向蕭美琴詢問看法，她思考片刻後回應，希望「大家都幸福平安，大家平安快樂」。

