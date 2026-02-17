中共已成麻煩製造者 林佳龍：台海穩定攸關全球！

外交部長林佳龍受訪時表示，中國已成為一個蓄意破壞兩岸現狀、並對愛好和平國家進行威嚇的「麻煩製造者」，台灣不升高衝突，但也不屈服。（資料照，記者田裕華攝）

外交部長林佳龍近日接受美國《福斯數位新聞》獨家專訪時表示，中國已成為一個蓄意破壞兩岸現狀、並對愛好和平國家進行威嚇的「麻煩製造者」，台灣不升高衝突，但也不屈服。

林佳龍近日接受美國福斯新聞數位版（Fox News Digital）專訪。該報導以「台灣不升高衝突，但也不屈服於中國威嚇」為題刊出，聚焦中國軍事擴張對印太安全的影響、台海戰略地位，以及台美安全與經濟合作等議題。

林佳龍指出，中國威權擴張行徑不僅直接威脅台灣的民主與安全，也對印太區域及全球和平穩定構成重大挑戰。去（2025）年6月，中國「遼寧號」與「山東號」兩艘航空母艦首度同時穿越第二島鏈並進入西太平洋活動，顯示其軍事擴張並非僅針對台灣，而是對整體區域安全格局帶來日益嚴峻的影響。

林續指，中國已成為一個蓄意破壞兩岸現狀、並對愛好和平國家進行威嚇的「麻煩製造者」，他並強調「台灣不升高衝突，但也不屈服」。台海和平穩定攸關全球繁榮，全球約九成的先進晶片在台灣製造，約五成的世界貨運需經由台灣海峽通行，國際社會對台海安全的關注具有實質戰略意義。

談及台美關係，林佳龍表示，川普總統於2025年1月展開第二任期後，與其第一任期的政策存在明確的戰略延續性，台灣將透過「價值外交」、「同盟外交」與「經濟外交」尋求與美國協調合作。他也提到，川普政府與美國國會持續展現對維護印太地區和平與安全的堅定承諾，近期公布的《國家安全戰略》（NSS）也強調台灣在連結東北亞與東南亞兩大戰區間的關鍵地緣戰略地位。

林佳龍提及，川普政府提出的「人工智慧行動計畫」（AI Action Plan）強調AI發展的「創新、基礎建設及國際合作」三大要素，台灣正深化與美國在人工智慧、科技與供應鏈等領域的對接合作。另一方面，台灣近年持續擴大對美投資，顯示在全球供應鏈重組與科技競爭格局下，台灣企業理解投資美國所蘊含的巨大潛力。

在安全合作方面，台灣感謝美國日益增加的軍事支持。林佳龍強調，美國於去年12月宣布對台110億美元軍售，美國國會也通過「台灣保證落實法案」，並於「2026會計年度國防授權法案」（NDAA 2026）中納入多項支持台灣安全的條文，展現跨黨派對台灣的安全承諾。

林佳龍說明，台灣也正加速自身國防投資，賴清德總統去年宣布台灣今（2026）年國防預算提升至GDP 3%以上，並於2030年達到5%。儘管目前部分國防預算仍在立法院面對程序挑戰，但主要政黨均已公開支持深化與美國的安全合作與強化嚇阻能力。

