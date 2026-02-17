卓揆宜蘭走春力薦林國漳 盼攜手陳俊宇、陳金德組「新鐵三角」

行政院長卓榮泰到宜蘭走春拜年，向民眾發送新年紅包。（記者王峻祺攝）

行政院長卓榮泰今天在政務委員陳金德、政務顧問林國漳及立委陳俊宇等人陪同下，向宜蘭民眾拜年，並力薦要角逐縣長的林國漳，稱他是「十項全能」的人才，未來會攜手陳俊宇、陳金德組成「宜蘭新鐵三角」，全力對接中央與地方，共推宜蘭建設。

卓榮泰今天下午到宜蘭市碧霞宮、礁溪協天廟參拜祈福，向鄉親拜年時介紹新任政務顧問、律師林國漳，強調林國漳過去一直扮演「調解者」角色，調解各類紛爭，現在準備從調解者轉變為「決策者」，已經做好完整規劃。

卓榮泰說，林國漳在文化、教育、藝術與法政領域，都有深厚貢獻，是一位「十項全能」的人才，理念是「宜蘭品牌，國際精選」，希望將宜蘭推向國際，不僅發展有機農業，更要讓有機產品進到校園營養午餐，進入老人的長青食堂，讓長輩和孩子都能吃得健康，同時主張動物友善養殖，接軌國際。

他說，林國漳也會與陳俊宇一同努力，再加上政務委員陳金德，他常跟總統賴清德開玩笑說，陳金德快變成行政院的「工具人」，救災、風災、工程、賑災都要他衝第一，經驗非常豐富。未來陳俊宇、林國漳與陳金德將組成宜蘭的「新鐵三角」，共同為大家謀福利，讓國家更好、宜蘭更好、地方建設更進步。

行政院長卓榮泰（前排右3）力薦政院顧問林國漳（前排左3），未來將與立委陳俊宇（左2）、行政院政務委員陳金德（左4）組「新鐵三角」，為宜蘭打拚建設。（記者王峻祺攝）

行政院長卓榮泰（中）到宜蘭市碧霞宮參拜祈福。（記者王峻祺攝）

