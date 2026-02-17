法鼓山ThreadsPO鄭麗文「持繩抖動」影片 網朝聖「科學的盡頭是玄學」

鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

法鼓山16日晚間舉行撞鐘祈福儀式，國民黨主席鄭麗文也出席儀式，敲擊最後3響，不過鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「劇烈抖動」，相關影片掀起網友熱議。法鼓山今（17日）凌晨在社群媒體Threads貼出「撞鐘108響」精華影片，片中也將鄭麗文「紅繩抖動」剪入其中，許多網友紛紛留言「朝聖」。

法鼓山在Threads貼出影片，並提到2026法鼓山除夕撞鐘108響迎馬年，共同圓滿108響法華鐘聲，法鼓山方丈和尚果暉法師帶領貴賓與民眾一起發願「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間」。而在影片的最後，鄭麗文手持紅繩、紅繩「劇烈抖動」的片段也被剪入其中。

請繼續往下閱讀...

許多網友紛紛朝聖留言：「超好笑後面發抖那段也剪進去～」、「第108響，鄭麗文抓不住繩，一直很不安！這就是所謂神佛顯靈吧！」、「科學的盡頭是玄學，感謝法鼓山直播示範驅魔。」、「法華鐘聲是一面鏡子啊～」、「整個法會感覺心神不寧，一直東張西望。」、「連法鼓山也覺得怪怪的～」、「科學的盡頭，是玄學」

針對紅繩「劇烈抖動」，鄭麗文今回應，她強烈感受到神明的感召，回應她虔心祝禱，「我心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法