賴清德、蕭美琴走春戰袍超吸睛 冠軍紅尬戰貓綠藏台灣精神

賴總統換上喜氣十足的棗紅色「Team Taiwan」帽TEE，化身最強應援隊長、再現世界冠軍榮耀。（總統府提供）

今天是農曆大年初一，總統賴清德與副總統蕭美琴分頭展開全台走春行程，為國人祈福、發福袋，兩人的穿搭也意外成為焦點，賴總統換上喜氣十足的棗紅色「Team Taiwan」帽TEE，化身最強應援隊長、再現世界冠軍榮耀；蕭副總統的特勤則身著「韌性貓T」傳遞專業低調的精神，增添不少話題性與親民魅力。

賴清德今天走訪雙北、基隆、嘉義等地廟宇，身著醒目的棗紅色帽Tee，再次引發關注，據了解，這是繼黑色TEAM TAIWAN球員版帽TEE後，由中華職棒聯盟與總統府聯名推出的「TEAM TAIWAN ╳ 總統府聯名帽TEE」。

去年農曆年間，賴清德曾身著同款棗紅色帽TEE向國人拜年，引發球迷高度詢問與收藏意願。為回應期待，中職取得府方授權正式量產，以喜氣的棗紅色搭配金色繡線呈現總統府LOGO，同時採用與去年世界12強冠軍球員版同等級的彈性材質，質感升級、紀念價值滿點。

除此之外，蕭美琴副總統的特勤所穿著的「韌性貓T」同樣吸睛，正面寫著「Team Taiwan」、背面字樣「Anping（安平）」則是台灣歷史起點的標記，代表「歷史在背後，榮耀在胸膛」；「韌性戰貓」的圖案，更象徵突破限制、彈性應變與守護先鋒的特質；顏色則選用戰術色彩中的「遊騎兵綠（Ranger Green）」，體現特勤專業低調的精神。

副總統蕭美琴（中）今走訪台中及南投發放福袋，其特勤人員所穿著的「韌性貓T」同樣吸睛，正面寫著「Team Taiwan」、背面字樣「Anping（安平）」心。（記者張軒哲攝）

