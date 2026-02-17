為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹縣府3長加前縣長邱鏡淳 一早峨眉隆聖宮發開運紅包

    2026/02/17 14:00 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣長楊文科（面對鏡頭左起依序）跟夫人甘秀美、以及副縣長陳見賢共同發放開運紅包給民眾。（記者黃美珠攝）

    大年初一，新竹縣政府「3長」加上前縣長邱鏡淳6人，湊成66大順的吉祥數字，今天一早率領縣府多名一級主管，分別到峨眉鄉的隆聖宮、知名地標天恩彌勒佛院，祈求新的一年風調雨順、國泰民安，並發送開運紅包給在場來客，祝福大家「馬到成功、馬上幸福、新年快樂」。

    縣長楊文科今天攜手太太甘秀美，跟2名副縣長陳見賢、徐元棟、縣府秘書長李安妤，以及同樣是峨眉子弟的前縣長邱鏡淳，6人一起在峨眉鄉跟鄉親拜年。隆聖宮一早就聚集千人大排長龍，從幼兒到高齡長者都有，為了就是想領來自「縣太爺」的好運紅包。

    楊文科告訴鄉親，今年是他執政的最後1年，他會繼續「煞猛打拼」，跟縣府團隊持續努力。

    副縣長陳見賢則說，縣府近年投入資源改善峨眉鄉的道路、和公所新建工程等，對各地基層建設投資不手軟，縣府團隊會持續努力完成各項縣政藍圖，他祝福鄉親新年快樂、萬事如意。

    接著縣府團隊一行轉往楊隆茶行品茗、嚐桶柑，楊文科邀請全國遊客趁著年假還有好幾天，踴躍到新竹縣走春，好山好水好風光外，東方美人茶、正當時的各種特色柑橘，以及各鄉鎮特色產物，都是新年開春最好的良伴。

    新竹縣長楊文科（面對鏡頭左起依序）跟夫人甘秀美一起在隆聖宮發放新年開運紅包。（記者黃美珠攝）

    熱門推播