大年初一 柯文哲領軍民眾黨大新竹趴趴走參拜祈福

新竹市長高虹安（右起往左）解說竹市開運小紅包的設計時，引發柯P忍不住轉頭細看一下。（記者黃美珠攝）

今天是大年初一，台灣民眾黨創黨主席柯文哲先後偕同新竹市長高虹安、該黨新竹黨部主委邱臣遠、新竹縣議員林碩彥等該黨新竹地區各級民代、黨工們，在大新竹地區「趴趴走」拜廟，向所有民眾拜年道賀，並發放開運紅包等，祝福所有路過、走過、沒有錯過的民眾。

柯文哲今天早上9點，先由邱臣遠陪同到新竹市香山區的新福源花生醬，了解做為竹市指標性的傳產業者目前的努力方向等，隨後轉往同區宮口街的明烈宮參拜。

約莫於11點40分抵達新竹市東區的開臺金山寺，跟新竹市長高虹安會合一起上香祈福，下午2點則將轉往新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜，5點半過後才又回到新竹市的年貨大街，跟所有市民們拜年。

柯文哲說，他想提醒大家，竹市不是只有半導體科技業，還有很多傳產。目前國家經濟發展當中要特別注意，儘管表面上看起來我國的GDP成長了8%，但民眾的薪水並普遍沒有增加，所以在關注半導體產業外，也要關心一下傳產。

高虹安則帶著市府的一元開運小紅包到達開臺金山寺，跟柯文哲一起分送給排隊等候的民眾。

她說，大年初一，市府團隊一整天會到11間不同的廟宇發放前述開運小紅包。而這個開運小紅包，設計一匹可愛小馬上面有個錢幣，象徵一元復始萬象更新，大家馬上有錢、馬上發財；話落，一度引發柯P的好奇心，掉頭默默用眼神探究了一下。

新竹市長高虹安（右2起依序）、台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市副市長邱臣遠今天一起參拜開臺金山寺。（記者黃美珠攝）

