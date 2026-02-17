為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    大年初一 柯文哲領軍民眾黨大新竹趴趴走參拜祈福

    2026/02/17 13:36 記者黃美珠／新竹報導
    新竹市長高虹安（右起往左）解說竹市開運小紅包的設計時，引發柯P忍不住轉頭細看一下。（記者黃美珠攝）

    新竹市長高虹安（右起往左）解說竹市開運小紅包的設計時，引發柯P忍不住轉頭細看一下。（記者黃美珠攝）

    今天是大年初一，台灣民眾黨創黨主席柯文哲先後偕同新竹市長高虹安、該黨新竹黨部主委邱臣遠、新竹縣議員林碩彥等該黨新竹地區各級民代、黨工們，在大新竹地區「趴趴走」拜廟，向所有民眾拜年道賀，並發放開運紅包等，祝福所有路過、走過、沒有錯過的民眾。

    柯文哲今天早上9點，先由邱臣遠陪同到新竹市香山區的新福源花生醬，了解做為竹市指標性的傳產業者目前的努力方向等，隨後轉往同區宮口街的明烈宮參拜。

    約莫於11點40分抵達新竹市東區的開臺金山寺，跟新竹市長高虹安會合一起上香祈福，下午2點則將轉往新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜，5點半過後才又回到新竹市的年貨大街，跟所有市民們拜年。

    柯文哲說，他想提醒大家，竹市不是只有半導體科技業，還有很多傳產。目前國家經濟發展當中要特別注意，儘管表面上看起來我國的GDP成長了8%，但民眾的薪水並普遍沒有增加，所以在關注半導體產業外，也要關心一下傳產。

    高虹安則帶著市府的一元開運小紅包到達開臺金山寺，跟柯文哲一起分送給排隊等候的民眾。

    她說，大年初一，市府團隊一整天會到11間不同的廟宇發放前述開運小紅包。而這個開運小紅包，設計一匹可愛小馬上面有個錢幣，象徵一元復始萬象更新，大家馬上有錢、馬上發財；話落，一度引發柯P的好奇心，掉頭默默用眼神探究了一下。

    新竹市長高虹安（右2起依序）、台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市副市長邱臣遠今天一起參拜開臺金山寺。（記者黃美珠攝）

    新竹市長高虹安（右2起依序）、台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市副市長邱臣遠今天一起參拜開臺金山寺。（記者黃美珠攝）

    新竹市長高虹安（左2起依序）、台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上一起在開臺金山寺前發放開運小紅包。（記者黃美珠攝）

    新竹市長高虹安（左2起依序）、台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上一起在開臺金山寺前發放開運小紅包。（記者黃美珠攝）

    新竹市長高虹安（左2起依序）、台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上一起在開臺金山寺前發放開運小紅包。（記者黃美珠攝）

    新竹市長高虹安（左2起依序）、台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上一起在開臺金山寺前發放開運小紅包。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播