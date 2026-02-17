為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德肯定童子瑋有才華有理想 積極爭取基隆警察繁重加給

    2026/02/17 13:17 記者盧賢秀／基隆報導
    總統賴清德到基隆慶安宮參拜。（記者盧賢秀攝）

    總統賴清德到基隆慶安宮參拜。（記者盧賢秀攝）

    總統賴清德今天到慶安宮參香祈福，他說，總統府率領團隊馬不停蹄認真打拚，地方也需要好的縣市長支持，他稱基隆市議長也是市長參選人童子瑋表現好、相當有才華，是對基隆有抱負、有理想、有方法的年輕人，呼籲民眾支持。

    基隆慶安宮榮譽主委童永是賴清德的舅舅，因此賴清德年輕時就經常到慶安宮拜拜，近年大年初一都到慶安宮參拜、發福袋。議長童子瑋是賴的姪子，獲民進黨提名參選基隆市長。

    賴清德指出，童子瑋得到林右昌市長的真傳，對市政相當嫻熟，經常向中央提供建議、反映地方需求，尤其近期童子瑋積極向中央爭取基隆警察繁重加給，替基層員警發聲，展現了對第一線同仁的關心與行動力。

    童子瑋表示，大年初一能陪同總統到慶安宮向神明報告、為國家與人民祈福，深感榮幸。總統帶領中央執政團隊，面對國際局勢變動與全球經濟挑戰，台灣仍穩健前行，股市站上3萬3000點創下新高，展現了經濟韌性；同時完成台美對等貿易協定，平均關稅降至12.33%，為台灣產業爭取國際競爭的有利條件。

    童子瑋指出，過去賴清德擔任行政院長期間，積極協助基隆城市從港區建設、產業轉型到整體擘劃逐步升級，基隆辦城市博覽會時，賴總統講過「基隆的未來發展算他的一份」，協助基隆發展，未來他將持續爭取中央資源，推動港務升級、交通完善、產業轉型與高齡照顧政策，讓長輩安心生活、青年安心打拚。

    總統賴清德稱許基隆市議長童子瑋（左二）是非常有才華、有抱負、有理想的人，呼籲民眾支持。（記者盧賢秀攝）

    總統賴清德稱許基隆市議長童子瑋（左二）是非常有才華、有抱負、有理想的人,呼籲民眾支持。（記者盧賢秀攝）

