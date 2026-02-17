柯文哲：3黨軍購案都應儘快付委交國會討論解決

台灣民眾黨創黨主席柯文哲說，綠藍白3黨應儘快將各自的軍購案付委，進入國會公開討論。（記者黃美珠攝）

總統賴清德今天再度呼籲在野黨要為國家、民眾設想，儘快通過中央政府總預算跟國防特別預算，對此，早上人在新竹市開臺金山寺上香的台灣民眾黨創黨主席柯文哲說，最好的解決之道就是：民眾黨、國民黨、民進黨3黨的軍購案都儘快付委，然後在國會公開討論，盡速把這個問題解決掉。

柯文哲說，2024總統大選時，他的政見就主張台灣的國防預算，應占GDP的3%以上，因為國家安全是需要花錢的，但他也希望這個花錢要花得有意義。

所以在新的會期，他認為該黨在黨主席黃國昌領導之下，會希望說國民黨趕快把他們的軍購案提出來，這樣的話，不管是民眾黨、國民黨、民進黨，每個黨的軍購案都可以在立法院討論。

他再次強調，國防是要花錢的，但民眾黨也希望說不要亂花。每個政黨都是要為下一次的選舉努力，因此民眾黨認為這種國防預算的討論，可以在國會公開討論，讓大家來看哪一個是最好的。

為此他主張，3個黨的軍購案可以儘快付委，不過民眾黨也應會再提修正案，因為他們在跟美方有這種溝通以後，他覺得有些東西該再改進的，他們會改進。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（前右3），今天在新竹市長高虹安（前右2）等陪同下到開臺金山寺上香祈福。（記者黃美珠攝）

