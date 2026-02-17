為新北選戰暖身？李四川年初一起跑 侯友宜：一棒接一棒各個都是強棒

新北市長侯友宜（中）與立委洪孟楷（左紅衣）、葉元之（左2）上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

今天2月17日是大年初一，新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜，面對將參選新北市長的台北市副市長李四川已展開新北行程，侯友宜表示，李具城市治理經驗，過年向市民拜年是好事，盼新北「一棒接一棒、各個都是強棒」。至於湧蓮寺國運籤示警朝野不宜對立，他強調凡事以人民為先、團結合作，全力以赴讓國運更好。

侯友宜指出，李四川對城市治理已經有非常多的經驗，那現在是過年，能夠出來和市民一起恭賀新禧、拜年、祝福，都是為新北市的未來會更好。大家一起互相加油、努力、打氣，希望新北市一棒接一棒，各個都是強棒，讓新北市大家都能平安健康、大賺錢，大家新年快樂。

至於昨晚蘆洲湧蓮寺國運籤抽中下下籤，指朝野不宜對立，推動政策需謹慎。侯友宜表示，國運籤是提醒，從政者凡事一定要把人民擺在第一個位置，然後要全力以赴，人民就是最重要考量，萬事全力以赴就能夠改變整個國運。所以從政者要記住，遇到什麼事情一定要人民第一，事情就會順利，他也呼籲，團結合作面對國家的挑戰全力以赴，讓國運越來越好。

新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

