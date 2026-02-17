為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為新北選戰暖身？李四川年初一起跑 侯友宜：一棒接一棒各個都是強棒

    2026/02/17 13:08 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（中）與立委洪孟楷（左紅衣）、葉元之（左2）上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）與立委洪孟楷（左紅衣）、葉元之（左2）上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

    今天2月17日是大年初一，新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜，面對將參選新北市長的台北市副市長李四川已展開新北行程，侯友宜表示，李具城市治理經驗，過年向市民拜年是好事，盼新北「一棒接一棒、各個都是強棒」。至於湧蓮寺國運籤示警朝野不宜對立，他強調凡事以人民為先、團結合作，全力以赴讓國運更好。

    侯友宜指出，李四川對城市治理已經有非常多的經驗，那現在是過年，能夠出來和市民一起恭賀新禧、拜年、祝福，都是為新北市的未來會更好。大家一起互相加油、努力、打氣，希望新北市一棒接一棒，各個都是強棒，讓新北市大家都能平安健康、大賺錢，大家新年快樂。

    至於昨晚蘆洲湧蓮寺國運籤抽中下下籤，指朝野不宜對立，推動政策需謹慎。侯友宜表示，國運籤是提醒，從政者凡事一定要把人民擺在第一個位置，然後要全力以赴，人民就是最重要考量，萬事全力以赴就能夠改變整個國運。所以從政者要記住，遇到什麼事情一定要人民第一，事情就會順利，他也呼籲，團結合作面對國家的挑戰全力以赴，讓國運越來越好。

    新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播