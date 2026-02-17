為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何欣純初一走春祈福13宮廟 蕭美琴力挺台中欣欣向榮

    2026/02/17 12:46 記者張軒哲／台中報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左）與副總統蕭美琴（中）17日於霧峰南天宮發送小紅包。（記者張軒哲攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左）與副總統蕭美琴（中）17日於霧峰南天宮發送小紅包。（記者張軒哲攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純，大年初一子時起展開新春參香祈福行程，清水媳婦的何欣純首站先與中華職棒會長蔡其昌聯手在清水開基福德祠發送一元福袋，今（17）日清晨在大里瑞和宮與民眾互道新年祝福，接續前往霧峰南天宮，陪同副總統蕭美琴向媽祖祈求國泰民安、風調雨順、台中未來欣欣向榮。

    何欣純大年初一展開新春走春拜廟行程，預計走訪13間宮廟、橫跨八個行政區，遍及大半個台中，下午在大雅永興宮二度與蕭美琴合體參香祈福。何欣純說，一元福袋寓意「一元復始、萬象更新」，期盼為市民帶來平安順遂與好兆頭，展現中央與地方攜手為台中打拚的創新決心與行動力，新的一年她將持續傾聽基層心聲，凝聚市民力量，讓台中在產業發展、交通建設、教育文化與社會照顧上全面提升。她也祝福所有市民朋友新春愉快、闔家平安、百業興旺，在新的一年「欣」想事成、福氣滿滿。

    何欣純也預告，賴清德總統（19）日大年初三上午將至台中參香祈福，歡迎市民朋友持續走春，一同來領總統紅包。

    圖
    圖 圖 圖
