    政治

    馬英九春聯被指「藏頭尾」罵「擊八騮蟒」 粉專笑：疑書法老師自己人

    2026/02/17 13:47
    前總統馬英九今年1月在臉書公布「馬年開運限定春聯」，印有他與夫人周美青署名，並開放民眾免費領取。（圖擷自馬英九臉書）

    前總統馬英九今年1月在臉書公布「馬年開運限定春聯」，印有他與夫人周美青署名，並開放民眾免費領取。（圖擷自馬英九臉書）

    前總統馬英九今年1月在臉書公布「馬年開運限定春聯」，印有他與夫人周美青署名，並開放民眾免費領取。對此臉書粉專「姆士捲」指出，馬英九的春聯疑似有「藏頭尾」，讓人「強烈懷疑書法老師是自己人」。

    今年1月2日，馬英九在臉書貼文中表示，馬年特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，今年貼這張，「效果絕對驫驫的」，且能引發神奇功效，包括「轉移長輩注意力避免遭碎念」、「偏財運微量爆擊」、「居家裝修美觀」等。

    然而馬英九春聯內容，「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，近日意外掀起討論。姆士捲16日在臉書發文稱，「剛剛有人跟我說馬英九的春聯有藏頭尾」，引發關注。有網友直指，「不只藏頭還藏尾，頭尾組合起來就是『擊八騮蟒』」，讓姆士捲幽默表示，「強烈懷疑書法老師是自己人」。

    網友見狀紛紛在姆士捲貼文下方留言，「他身邊都沒有人發現嗎」、「一直不小心看成八方雲集」、「不愧是台灣迷因之父」。也有網友驚呼，「我以為是AI，去馬先生粉專看，真的是原圖啊」。

