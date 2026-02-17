為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院新會期優先審議國防特別預算 黃國昌：盼理性立場審查

    2026/02/17 11:32 記者羅國嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌表示，強化台灣的國防實力、守護好台灣這個家園，一直是民眾黨非常重要的立場，並重申國防支出應達GDP3％立場，未來也將針對美方對台軍售與自主防衛需求，會站在非常理性的立場，針對台灣國防需要的部分，納入一併來加以審查。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌表示，強化台灣的國防實力、守護好台灣這個家園，一直是民眾黨非常重要的立場，並重申國防支出應達GDP3％立場，未來也將針對美方對台軍售與自主防衛需求，會站在非常理性的立場，針對台灣國防需要的部分，納入一併來加以審查。（記者羅國嘉攝）

    立法院正副院長韓國瑜、江啟臣昨（16）日發布聯合聲明，指出「立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案」，對此，民眾黨主席黃國昌表示，強化台灣的國防實力、守護好台灣這個家園，一直是民眾黨非常重要的立場，並重申國防支出應達GDP3％立場，未來也將針對美方對台軍售與自主防衛需求，會站在非常理性的立場，針對台灣國防需要的部分，納入一併來加以審查。

    黃國昌今天與同黨籍議員陳世軒一早到新莊武聖廟參拜，接受媒體受訪指出，其實對民眾黨而言，他們對於強化台灣的國防實力、守護好台灣這個家園，一直是民眾黨非常重要的立場，這也是為什麼創黨主席柯文哲在2024年總統大選的時候，是率先提出國防的經費，必須要達到GDP3％的一位總統候選人。

    黃國昌表示，其實今年台灣2026年一般的年度預算，我們的國防經費也高達了9458億，已經超過GDP的3%，不過對於美方他們對於台灣軍購、要銷售台灣武器的部分，針對美國國務院目前經過國會通過同意，所列出來的武器清單，也都納入了民眾黨所提出來的國防特別條例當中。當然未來如果美方有進一步的宣布，說台灣在自主防衛上面還有什麼新的東西，是已經經過國會同意要出售給台灣的話，那民眾黨也會站在非常理性的立場，針對台灣國防需要的部分，納入一併來加以審查。

    熱門推播