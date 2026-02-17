為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍營姐弟同框盧秀燕拜廟 江啟臣、楊瓊瓔透露新年願望

    2026/02/17 11:24 記者張軒哲／台中報導
    大年初一，立法院副院長江啟臣（左）與立委楊瓊瓔（右）一早就陪同台中市長盧秀燕於大里七將軍廟參拜。（記者張軒哲攝）

    大年初一，立法院副院長江啟臣（左）與立委楊瓊瓔（右）一早就陪同台中市長盧秀燕於大里七將軍廟參拜。（記者張軒哲攝）

    大年初一，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔一早就陪同台中市長盧秀燕於大里七將軍廟向市民拜年，江啟臣今日指出，昨天他與立法院長韓國瑜有發表共同聲明，過年台中打造成旗艦城市，台海穩定；楊瓊瓔強調，未來若有機會承擔更大責任，將持續傾聽民意，整合各界資源，推動市政發展，打造更宜居的台中，讓市民生活更安心、便利。

    江啟臣與楊瓊瓔競逐藍營台中市長出線，兩人「姐弟之爭」互動受到關注，楊瓊瓔原本今日並未安排大里七將軍廟，但將首個拜年行程大雅永興宮提早於7點，8點於大里七將軍廟與盧、江一起參拜祈福。

    江啟臣新春年節期間走春拜廟、發放「馬兄五吉」小福袋，他今日上午於豐原樂天宮表示，自己新年願望希望台中要更好，希望能將台中打造成旗艦城市，風調雨順靠老天，國泰國安要靠自己，他希望新年國家團結，社會和諧，台海關係自然就穩定。

    楊瓊瓔表示，今日走訪台中9區祈求12座宮廟神明庇佑新的一年國家風調雨順、國泰民安，台中市四時無災，市民朋友安居樂業。她也特地準備春節小紅包，分送給信眾互道新年恭喜，祝福鄉親新年平安順遂、身體健康、好運「馬」上來。

    立法院副院長江啟臣受訪，期盼新年將台中打造成旗艦城市。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣受訪，期盼新年將台中打造成旗艦城市。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔（左）陪同盧秀燕於潭水亭發送新春小福袋。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔（左）陪同盧秀燕於潭水亭發送新春小福袋。（記者張軒哲攝）

