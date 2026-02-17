和民進黨縣市長候選人一起祝賀新年 鄭麗君引關注

總統賴清德等府院黨領導人帶領民進黨縣市長候選人向民眾拜年。（圖擷自民主進步黨臉書）

民進黨今（17日）大年初一在臉書PO圖，由總統賴清德、行政院正副院長等府院黨領導人帶領黨內縣市長候選人向民眾拜年，由於近來不斷傳出綠營可能派出行政院副院長鄭麗君參選台北市長，因此她特別受到關注。

根據「民主進步黨」臉書貼文，可以看到圖片中第一排是正副總統賴清德、蕭美琴，以及行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君和民進黨秘書長徐國勇，祝賀民眾「福氣加馬」。

一起向大家拜年的還有民進黨屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復、新北市長候選人蘇巧慧、台中市長候選人何欣純、台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆、基隆市長候選人童子瑋、宜蘭縣長候選人林國漳、苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、南投縣長候選人温世政、雲林縣長候選人劉建國、嘉義縣長候選人蔡易餘、嘉義市長候選人王美惠、台東縣長候選人陳瑩。

鄭麗君雖然是排在府院黨領導人裡，但在一眾縣市長參選人簇擁之下仍充滿想像空間，不少民眾則直呼這就是「守護台灣的大團隊」、「一起團結為台灣加油」、「新年快樂」、「馬到成功」。

