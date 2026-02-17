為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    連任選舉暖身! 蔣萬安大年初一起三天北市宮廟走透透

    2026/02/17 11:23 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安今天起連三天，參拜各廟宇並發放紅包給民眾。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安今天起連三天，參拜各廟宇並發放紅包給民眾。（記者王藝菘攝）

    今（17）天是農曆大年初一，台北市長蔣萬安一早在臉書發布與副市長李四川的KTV開唱影片，並展開連3天的宮廟走春行程。他表示，已經提前陪太太回宜蘭娘家團聚，家人都體諒他今年行程比較緊湊，滿檔，年初二無法回去。他也預告，過年期間在他的社群會有一些小驚喜。

    蔣萬安在年假期間安排了三天行程，幾乎把北市的知名廟宇都走透；初一從台北市文昌宮出發，一路參拜廣照宮、艋舺龍山寺、臺灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟、台北保安宮、覺修宮、景美集應廟、木柵忠順廟、指南宮。

    初二將參拜士林慈諴宮、士林神農宮、芝山巖惠濟宮、石牌福星宮、北投慈生宮、北投慈后宮、台北市關渡宮、關渡玉女宮、台北葫蘆寺；初三到松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、松山慈祐宮、松山慈惠堂。

    蔣萬安提到，連續三天走透透參拜北市各宮廟，祈求台北市四時無災、合境平安，沒有辦法陪太太回宜蘭娘家；但前幾天有先陪太太回宜蘭跟娘家團聚，他們也可以體諒今年行程比較緊湊，比較滿檔。最後他說，大家期待可以期待他的社群，會有一些小驚喜。

    台北市長蔣萬安今天起連三天，參拜各廟宇並發放紅包給民眾。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安今天起連三天，參拜各廟宇並發放紅包給民眾。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播