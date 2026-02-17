連任選舉暖身! 蔣萬安大年初一起三天北市宮廟走透透

台北市長蔣萬安今天起連三天，參拜各廟宇並發放紅包給民眾。（記者王藝菘攝）

今（17）天是農曆大年初一，台北市長蔣萬安一早在臉書發布與副市長李四川的KTV開唱影片，並展開連3天的宮廟走春行程。他表示，已經提前陪太太回宜蘭娘家團聚，家人都體諒他今年行程比較緊湊，滿檔，年初二無法回去。他也預告，過年期間在他的社群會有一些小驚喜。

蔣萬安在年假期間安排了三天行程，幾乎把北市的知名廟宇都走透；初一從台北市文昌宮出發，一路參拜廣照宮、艋舺龍山寺、臺灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟、台北保安宮、覺修宮、景美集應廟、木柵忠順廟、指南宮。

初二將參拜士林慈諴宮、士林神農宮、芝山巖惠濟宮、石牌福星宮、北投慈生宮、北投慈后宮、台北市關渡宮、關渡玉女宮、台北葫蘆寺；初三到松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、松山慈祐宮、松山慈惠堂。

蔣萬安提到，連續三天走透透參拜北市各宮廟，祈求台北市四時無災、合境平安，沒有辦法陪太太回宜蘭娘家；但前幾天有先陪太太回宜蘭跟娘家團聚，他們也可以體諒今年行程比較緊湊，比較滿檔。最後他說，大家期待可以期待他的社群，會有一些小驚喜。

