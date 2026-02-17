鄭麗文法鼓山撞鐘「超自然抖動」 吳靜怡：國民黨母雞抖成這樣？

鄭麗文昨出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動，詭異景象在網路上掀起熱議。吳靜怡質疑：「國民黨的母雞抖成這樣，這是神明給予的指示嗎？」（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨（16日）深夜出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動，詭異景象在網路上掀起熱議。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）在臉書發文質疑：「國民黨的母雞抖成這樣，這是神明給予的指示嗎？」

吳靜怡提到，鄭麗文出現「非自然抖動狀態」，連一旁鄧家基也警覺有狀況，這樣的抖動引起網友議論紛紛，有人說是因為法器的關係，引鐘線先「超自然抖動」才會影響到持法器的人；也有人說，法華鐘聲是充滿佛法震攝的力量，不少人也關心鄭麗文的身心狀態，有可能心靈穿梭兩岸之間太過疲勞。

吳靜怡表示，鐘聲響起後詠唱的第一句就是「干戈永息 爭戰不起」，即是希望天下太平，戰事終止，人間長久和平，但一直不斷有人用武器威嚇台灣，代表戰爭有可能發生，只能加強備戰，才能避免戰爭！

吳靜怡質疑，國民黨的母雞抖成這樣，這是神明給予的指示嗎？反關稅、反軍購、反總預算，新的年，國民黨真不要再繼續阻擋國家發展了，不然，戰爭真的來，國民黨扛得住嗎？不，只會抖，沒有武器也只能抖。

吳靜怡最後也說：「中國是沒有宗教自由的，佛，或許也是慈悲的在提醒信徒們，請守住民主防線。」

