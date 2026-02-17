為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文法鼓山撞鐘「超自然抖動」 吳靜怡：國民黨母雞抖成這樣？

    2026/02/17 11:29 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文昨出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動，詭異景象在網路上掀起熱議。吳靜怡質疑：「國民黨的母雞抖成這樣，這是神明給予的指示嗎？」（資料照）

    鄭麗文昨出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動，詭異景象在網路上掀起熱議。吳靜怡質疑：「國民黨的母雞抖成這樣，這是神明給予的指示嗎？」（資料照）

    國民黨主席鄭麗文昨（16日）深夜出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動，詭異景象在網路上掀起熱議。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）在臉書發文質疑：「國民黨的母雞抖成這樣，這是神明給予的指示嗎？」

    吳靜怡提到，鄭麗文出現「非自然抖動狀態」，連一旁鄧家基也警覺有狀況，這樣的抖動引起網友議論紛紛，有人說是因為法器的關係，引鐘線先「超自然抖動」才會影響到持法器的人；也有人說，法華鐘聲是充滿佛法震攝的力量，不少人也關心鄭麗文的身心狀態，有可能心靈穿梭兩岸之間太過疲勞。

    吳靜怡表示，鐘聲響起後詠唱的第一句就是「干戈永息 爭戰不起」，即是希望天下太平，戰事終止，人間長久和平，但一直不斷有人用武器威嚇台灣，代表戰爭有可能發生，只能加強備戰，才能避免戰爭！

    吳靜怡質疑，國民黨的母雞抖成這樣，這是神明給予的指示嗎？反關稅、反軍購、反總預算，新的年，國民黨真不要再繼續阻擋國家發展了，不然，戰爭真的來，國民黨扛得住嗎？不，只會抖，沒有武器也只能抖。

    吳靜怡最後也說：「中國是沒有宗教自由的，佛，或許也是慈悲的在提醒信徒們，請守住民主防線。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播