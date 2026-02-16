引述聖嚴法師「四現說」 賴清德總統勉勵國人把握現在

2026法鼓山除夕撞鐘今天（16日）晚間9點30分登場。（記者俞肇福攝）

2026法鼓山在新北市金山區法鼓山佛教世界園區舉辦的除夕撞鐘，16日深夜9時30分在斜風細雨中登場，賴清德總統致詞時指出，法鼓山創辦人聖嚴法師曾經開示「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴、現在就是全部。」啟示國人要把握當下，個人如此，國家也是如此。他呼籲國人應該把握現在，繼續奮鬥一起努力，讓國家更安全、經濟更發展，對人民的照顧能夠更加周延。

除夕夜晚間9時30分，賴總統在法鼓山方丈果暉法師陪同下步入法華鐘樓，與現場參與的僧俗信眾共襄盛舉同霑法喜。法鼓山每年農曆除夕夜舉辦撞鐘，從深夜9時30分開始，要撞108次法華鐘響；賴總統今年到場參與除夕撞鐘活動，與方丈果暉法師一起撞法華鐘前三響。

請繼續往下閱讀...

賴清德致詞時指出，法鼓山每年舉辦的除夕撞鐘典禮，為全世界祈福，是台灣年度的文化盛事，今年適逢法鼓山除夕撞鐘儀式20週年，意義更是非凡。

他表示，法華鐘聲代表慈悲、智慧圓滿，也提醒國人對過去的一年反思、反省，為新的一年注入更大的願力跟希望。敬愛的法鼓山創辦人聖嚴法師曾經開示：「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴、現在就是全部。」啟示我們要把握當下，個人如此，國家也是如此。

過去一年，台灣遭遇過丹娜絲颱風，南部有重大的災情；我們也遭遇過樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，造成重大災情，台中也曾出現非洲豬瘟。但是中央跟地方攜手、公私協力，來自全國各地的志工朋友，奮不顧身、爭先恐後的投入各項救災的公益工作，讓台灣一次又一次克服了各種難關。

即便是在美國對等關稅的壓力之下，百工百業還有全國人民也都在崗位上盡心盡力，讓我們在去年的經濟交出一張亮眼的成績單，第四季經濟成長率高達 12.86％，全年 8．63％，這是一個全民共同努力的成績單。

賴總統說，他非常期待全國人民能夠在這一個基礎之上，把握當下，繼續奮鬥一起努力。也希望立法院，國防特別預算能夠儘速審議通過，讓國家更安全；中央政府總預算能夠儘速審議通過，讓台灣經濟更發展，對人民的照顧能夠更加周延。

賴清德說，他最後還要祈願，慈悲、智慧的法華鐘聲，能夠永遠傳響，為國人帶來平安健康，為國家帶來安全繁榮，為世界帶來穩定和平，祝每一個國人，馬年都能夠行大運。

2026法鼓山除夕撞鐘今天（16日）晚間9點30分登場，賴清德總統（左）在法鼓山方丈果暉法師（右）陪同下雙手合十祈福。（記者俞肇福攝）

2026法鼓山除夕撞鐘今天（16日）晚間9點30分登場，賴清德總統致詞時引用法鼓山聖嚴法師的「四現說」勉勵國人把握現在開創未來。（記者俞肇福攝）

2026法鼓山除夕撞鐘今天（16日）晚間9點30分登場，環境部部長彭啓明（前排右）也到場參與。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法