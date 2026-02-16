成功爭取警察繁重加給 童子瑋：盼基隆市府儘速編列預算

基隆市議長童子瑋今晚前往基隆市忠二路派出所，與堅守崗位的警察吃年夜飯。（記者俞肇福攝）

基隆市議長童子瑋今天（16日）晚前往勤務最繁忙的市警局忠二路派出所，陪同第一線員警共進除夕年夜飯，並向犧牲與家人圍爐，堅守崗位的警察同仁，表達感謝與敬意。童子瑋也向基層員警報告，行政院已正式核定將非六都警察局納入勤務繁重加成適用範圍；他喊話基隆市府儘速編列預算，讓警察同仁都能領到新春紅包。

童子瑋表示，自己一整天馬不停蹄，上午前往衛生福利部基隆醫院慰問醫護與社工，晚間則來到忠二路派出所，陪警察同仁吃年夜飯。他強調，春節是團圓時刻，但仍有許多人留在第一線守護城市安全與健康，警消醫護的付出，讓民眾能安心過年，他一定要親自到場表達感謝。

他指出，基隆市警察局警力長期外流，他自2025年6月起，與基隆市警察局長林信雄共同前往行政院人事行政總處反映問題，7月拜會警政署，11月向行政院長卓榮泰當面傳達基層心聲；在總統、行政院長、人事總處、內政部與警政署支持下，終於在農曆年前聽到好消息，未來不僅基隆受惠，其他非六都縣市也可視財政狀況發放加給。

童子瑋強調，基隆屬於北北基桃都會生活圈，港區治安、交通疏導、跨區支援樣樣不少，實際勤務強度早已是直轄市等級，制度卻長期未能反映現實。他理解基隆警察的辛苦，這次加給爭取成功，是留住人才、穩定警力的重要關鍵。他也向基隆市長謝國樑喊話，市府應儘速編列追加預算，讓基隆警察同仁真正領到加給，改善待遇與工作條件。

童子瑋表示，治安是一座城市最重要的基礎，未來他也會持續為警消醫護爭取合理福利與政策的支持，讓第一線夥伴在守護市民的同時，也能獲得最務實、最公平的對待。

