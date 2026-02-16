巨大創辦人劉金標辭世 鄭照新：沒「標哥」就沒有ubike

台中市副市長鄭照新。（記者田裕華攝）

全球自行車龍頭巨大集團（GIANT）創辦人劉金標今天辭世，享耆壽93歲，台中市副市長鄭照新發文悼念指，10多年前還沒有人知道什麼是共享單車，沒有「標哥」的遠見與推動，就沒有現在的ubike，他開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活。

鄭照新表示，台中自行車產業的巨擘劉金標「標哥」，您的離去令我們不捨，還記得十多年前，在訪談節目上與您同台，那時還沒有人知道什麼是共享單車，聆聽您侃侃而談歐洲經驗與台灣壯志，聆聽您騎車恢復身體健康的傳奇。

鄭照新說，沒有您的遠見與推動，就沒有現在的ubike，您開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活。「蛇年除夕，我致上最高的敬意，以與您在同一個城市生活為榮」。

巨大今天表示，對巨大而言，標哥不只是創辦人，更是一路走在前面、也始終回頭關照大家的領騎人，1972年創立巨大，從台灣出發，憑著對品質的堅持與對未來的想像，把巨大帶到世界舞台，也讓台灣自行車產業被真正看見，許多人親切地稱他為「自行車傳教士」、「標哥」，那正是他一生留給大家的印象。

