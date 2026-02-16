除夕衝一波！蔡美華汐止拜票 藝人李㼈買菜喊加油

參與新北市議員選舉民進黨初選的蔡美華，由新北市議員山田摩衣（圖左）陪同掃街，採買菜人群中巧與藝人李㼈（中）。（圖為蔡美華提供）

今天（16日）除夕，民進黨新北市議員選舉第11選區擬參選人蔡美華，在新北市議員山田摩衣陪同下，再度前往汐止忠順廟與中正市場拜票，並發送王子麵與競選小卡，除向鄉親拜年，也懇請鄉親給予支持。

蔡美華說，她在請託過程中，在汐止忠順廟埕前有民眾參拜後接過小卡，這位男性朋友肯定她勤走基層，已經好幾次看到她出現在中正市場，支持者承諾會幫忙拉票。還有這段日子前往中正市場拜訪攤商時，也有店家抬頭笑說「這幾天都有看到妳！」為她加油打氣。另外，有民眾比出加油手勢，對方表示全家都支持民進黨市議員周雅玲，這次也會力挺接棒的蔡美華，給年輕人機會。

蔡美華表示，在中正市場掃街過程中，驚喜發現男藝人李㼈也在採買年貨；李㼈大哥也為蔡美華及山田摩衣加油，祝福兩人順利當選，讓市場行程增添驚喜。

蔡美華強調，未來將延續市議員周雅玲的問政與服務精神，持續透過市場掃街與社區定點拜訪，蒐集居民對通勤便利及環境改善的意見，作為後續市政監督與政策主張的參考。

參與新北市議員選舉民進黨初選的蔡美華（圖中），除夕到汐止中正市爭取民眾支持。（圖為蔡美華提供）

