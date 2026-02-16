為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黨中央管不管？國民黨台中市長提名未定 他揭楊瓊瓔盤算「逼江啟臣吞下」

    2026/02/16 14:38 即時新聞／綜合報導
    江啟臣、楊瓊瓔到底誰代表國民黨參選台中市長，擬於3月25日到31日完成民調。（資料照）

    江啟臣、楊瓊瓔到底誰代表國民黨參選台中市長，擬於3月25日到31日完成民調。（資料照）

    國民黨台中市長提名人選未定，黨中央日前邀集有意角逐的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調拍板3月民調等事項，卻有媒體爆楊瓊瓔公開宣傳民調期程，逼江啟臣妥協。對此，網紅黃士修表示，楊瓊瓔對外都說配合，實則反覆踐踏，逼江啟臣吞下去，軟土深掘，吃人夠夠，他同意鄭麗文說「提名一切照黨內制度走」，畢竟法治大於人治，可是出現再三破壞規矩的人，就問黨中央管不管？

    黃士修在臉書PO文表示，上回，楊瓊瓔曝光民調日期，江啟臣嚴正抗議，2月13日，雙方再度協議，楊瓊瓔堅持宣傳3月最後一週民調，或做2500份樣本數，江啟臣表示，基層焦慮外溢影響選情，不能再拖下去，讓步可宣傳民調期程，但協議仍有不對外公布民調執行日期、機構等相關事項。

    黃士修指出，然而，12日晚上，楊瓊瓔本人已在LINE群組，廣傳民調題目，13日，截圖被媒體揭露。14日，楊瓊瓔怒發聲明，指控媒體寫錯與會人員、江陣營推翻共識，不下架就提告，等等，最應該澄清的應該是提前洩露民調題目吧？楊瓊瓔提的條件有貓膩。

    黃士修續指，一般民調做1068份，95%信心水準誤差±3%，通常三天做完，做2500份，就得花兩倍以上天數，民調時間和題目同屬高價值資訊。楊瓊瓔提前洩露，打的就是綠營灌票讓她反超的算盤，期程已公開，江啟臣抗議也改不了，所以楊瓊瓔只需要爭，能否加強宣傳已越過的紅線，或做兩倍樣本，全覆蓋最後一週。

    黃士修直言，她對外都說配合，實則反覆踐踏，逼江啟臣吞下去，軟土深掘，吃人夠夠，他同意鄭麗文說「提名一切照黨內制度走」，畢竟法治大於人治，可是出現再三破壞規矩的人，就問黨中央管不管？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播