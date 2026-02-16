黨中央管不管？國民黨台中市長提名未定 他揭楊瓊瓔盤算「逼江啟臣吞下」

江啟臣、楊瓊瓔到底誰代表國民黨參選台中市長，擬於3月25日到31日完成民調。（資料照）

國民黨台中市長提名人選未定，黨中央日前邀集有意角逐的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調拍板3月民調等事項，卻有媒體爆楊瓊瓔公開宣傳民調期程，逼江啟臣妥協。對此，網紅黃士修表示，楊瓊瓔對外都說配合，實則反覆踐踏，逼江啟臣吞下去，軟土深掘，吃人夠夠，他同意鄭麗文說「提名一切照黨內制度走」，畢竟法治大於人治，可是出現再三破壞規矩的人，就問黨中央管不管？

黃士修在臉書PO文表示，上回，楊瓊瓔曝光民調日期，江啟臣嚴正抗議，2月13日，雙方再度協議，楊瓊瓔堅持宣傳3月最後一週民調，或做2500份樣本數，江啟臣表示，基層焦慮外溢影響選情，不能再拖下去，讓步可宣傳民調期程，但協議仍有不對外公布民調執行日期、機構等相關事項。

黃士修指出，然而，12日晚上，楊瓊瓔本人已在LINE群組，廣傳民調題目，13日，截圖被媒體揭露。14日，楊瓊瓔怒發聲明，指控媒體寫錯與會人員、江陣營推翻共識，不下架就提告，等等，最應該澄清的應該是提前洩露民調題目吧？楊瓊瓔提的條件有貓膩。

黃士修續指，一般民調做1068份，95%信心水準誤差±3%，通常三天做完，做2500份，就得花兩倍以上天數，民調時間和題目同屬高價值資訊。楊瓊瓔提前洩露，打的就是綠營灌票讓她反超的算盤，期程已公開，江啟臣抗議也改不了，所以楊瓊瓔只需要爭，能否加強宣傳已越過的紅線，或做兩倍樣本，全覆蓋最後一週。

黃士修直言，她對外都說配合，實則反覆踐踏，逼江啟臣吞下去，軟土深掘，吃人夠夠，他同意鄭麗文說「提名一切照黨內制度走」，畢竟法治大於人治，可是出現再三破壞規矩的人，就問黨中央管不管？

