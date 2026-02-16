黃國昌回「找回良心」不走小綠 李忠憲：道德層面被轉向政治立場

學者李忠憲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期頻頻在新北市各地掃街拜票，14日上午在捷運新埔站附近遇上一名年輕人哽咽拜託「找回良心」、「找回以前的自己」。黃國昌15日回覆說「我絕對不會走『小綠』的路線」。對此，學者李忠憲表示，如果一個人連「是否背離過去的價值」都不願正面回答，那麼迴避的或許不是「小綠」，而是「自我檢視」，而用「標籤代替倫理」、用「陣營壓過反思」。

李忠憲在臉書PO文表示，有人叫黃國昌「找回自己的良心」，這句話的邏輯是：你現在的立場或行為，違背了你過去主張的價值，這是道德層面的質疑，他回答：「絕對不走小綠的路線。」這句話把焦點從「良心」轉成 「政治立場」，這就是典型的議題轉換，「小綠等於良心」嗎？邏輯上當然不是，良心是種道德判斷標準，小綠是種政治光譜標籤，他的回應暗示：把「找回良心」詮釋成「要我回到小綠立場」。黃國昌把「你是否背離自己過去的價值？」轉成：「你是不是要我回去支持民進黨？」

李忠憲分析，這樣做有幾個政治效果：

1.把道德問題變成立場問題

2.讓支持者更容易動員

3.迴避對價值一致性的回答。

「那他以前是『小綠』嗎？他早期在太陽花、反服貿時期，被視為偏綠光譜。他曾以時代力量代表出身，價值取向較接近本土派，但他自己未必認同「小綠」這個標籤。」李忠憲指出，所以問題不是「他是不是小綠」，而是「他是否背離自己曾經主張的價值」？這才是對方在問的核心。

李忠憲指出，為什麼這種回應有效？因為政治語言很多時候不是為了說服中間選民，而是為了向支持者傳遞訊號，表示立場清晰，拒絕被貼回舊標籤，這是一種身份防衛，他其實在說：「我不是回頭的人，我已經換了路線。」一個人用政治語言回答道德判斷標準，我們看到的，其實不只是立場轉移，而是價值問題的消失。

李忠憲續指，「找回良心」是一種道德要求，它追問的是一致性：你今天是否仍然忠於昨天的自己？但「不走小綠路線」是一種政治宣示，它強調的是陣營歸屬：我站在哪一邊。兩者根本不是同一個問題。

李忠憲直言，但如果一個人連「是否背離過去的價值」都不願正面回答，那麼他迴避的，或許不是小綠，而是自我檢視，而用標籤代替倫理，用陣營壓過反思，真正困難的問題「你是否仍然忠於你曾經相信的原則？」始終沒有被回答。

