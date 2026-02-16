為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌回「找回良心」不走小綠 李忠憲：道德層面被轉向政治立場

    2026/02/16 14:16 即時新聞／綜合報導
    學者李忠憲。（資料照）

    學者李忠憲。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期頻頻在新北市各地掃街拜票，14日上午在捷運新埔站附近遇上一名年輕人哽咽拜託「找回良心」、「找回以前的自己」。黃國昌15日回覆說「我絕對不會走『小綠』的路線」。對此，學者李忠憲表示，如果一個人連「是否背離過去的價值」都不願正面回答，那麼迴避的或許不是「小綠」，而是「自我檢視」，而用「標籤代替倫理」、用「陣營壓過反思」。

    李忠憲在臉書PO文表示，有人叫黃國昌「找回自己的良心」，這句話的邏輯是：你現在的立場或行為，違背了你過去主張的價值，這是道德層面的質疑，他回答：「絕對不走小綠的路線。」這句話把焦點從「良心」轉成 「政治立場」，這就是典型的議題轉換，「小綠等於良心」嗎？邏輯上當然不是，良心是種道德判斷標準，小綠是種政治光譜標籤，他的回應暗示：把「找回良心」詮釋成「要我回到小綠立場」。黃國昌把「你是否背離自己過去的價值？」轉成：「你是不是要我回去支持民進黨？」

    李忠憲分析，這樣做有幾個政治效果：
    1.把道德問題變成立場問題
    2.讓支持者更容易動員
    3.迴避對價值一致性的回答。

    「那他以前是『小綠』嗎？他早期在太陽花、反服貿時期，被視為偏綠光譜。他曾以時代力量代表出身，價值取向較接近本土派，但他自己未必認同「小綠」這個標籤。」李忠憲指出，所以問題不是「他是不是小綠」，而是「他是否背離自己曾經主張的價值」？這才是對方在問的核心。

    李忠憲指出，為什麼這種回應有效？因為政治語言很多時候不是為了說服中間選民，而是為了向支持者傳遞訊號，表示立場清晰，拒絕被貼回舊標籤，這是一種身份防衛，他其實在說：「我不是回頭的人，我已經換了路線。」一個人用政治語言回答道德判斷標準，我們看到的，其實不只是立場轉移，而是價值問題的消失。

    李忠憲續指，「找回良心」是一種道德要求，它追問的是一致性：你今天是否仍然忠於昨天的自己？但「不走小綠路線」是一種政治宣示，它強調的是陣營歸屬：我站在哪一邊。兩者根本不是同一個問題。

    李忠憲直言，但如果一個人連「是否背離過去的價值」都不願正面回答，那麼他迴避的，或許不是小綠，而是自我檢視，而用標籤代替倫理，用陣營壓過反思，真正困難的問題「你是否仍然忠於你曾經相信的原則？」始終沒有被回答。

    相關新聞請見：

    昔日昌粉籲「找回良心」 黃國昌：堅持第三勢力道路從未改變

    影片曝光！ 黃國昌拜票遇男子哭求 「找不到時代力量那個、拜託你找回良心」

    自由說新聞》尷尬瘋傳！還原黃國昌掃街遭民眾「靈魂拷問」！他一句酸爆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播