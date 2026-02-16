黃偉哲除夕到初三參香發紅包 走訪35家宮廟為台南祈福

「哲」裡有紅包，今天（16日）是農曆除夕，台南市長黃偉哲（右一）在鹽水武廟發紅包祝福。（市府提供）

「哲」裡有紅包，今天（16日）是農曆除夕，台南市長黃偉哲展開春節發紅包行程，從除夕到19日年初三，狂掃各行政區宮廟，向民眾拜年，發送「金馬伍吉」紅包。

黃偉哲今天（16日）上午在副市長姜淋煌的陪同下，首站從新營同濟宮出發，參香祈福，祈求新的一年風調雨順、國泰民安、市運昌隆，也提前向市民拜年並發送馬年紅包，祝福大家闔家幸福平安、萬事如意，在濃厚年節氛圍中迎接嶄新一年。立委賴惠員、陳亭妃一同向民眾拜年。

黃偉哲表示，除夕是家人團聚與辭舊迎新的重要時刻，特別前往地方信仰中心參拜，除了感謝神明長年庇佑，也祈願台南在新的一年持續穩健發展、市政推動順利，讓市民安居樂業。他強調市府團隊將持續以市民福祉為優先，全力打造更安全、宜居且具競爭力的城市。

新營同濟宮主祀開漳聖王，俗稱「王公廟」，早年聚落亦因廟宇而形成「王公廟庄」，成為新營重要的信仰與生活中心；黃偉哲隨後前往新營真武殿、柳營代天院、東山碧軒寺、白河福安宮、後壁泰安宮、蜂炮起源地鹽水武廟；下午將再前往安平開台天后宮、北區開基玉皇宮、中西區天壇、安南區鹿耳門天后宮；首日參香發紅包地點有11家宮廟。

明天（17日）年初一將參拜新化朝天宮、善化慶安宮、六甲恒安宮、下營上帝廟、西港慶安宮等10家宮廟，18日年初二參拜南區萬年殿、歸仁仁壽宮、北門南鯤鯓代天府、安南區中州18D 寮保安宮等10家宮廟；19日年初三預計參拜玉井北極殿、楠西北極殿、南化寶光聖堂、學甲鎮安宮等地發紅包。

黃偉哲率領市府團隊透過新春走訪各區宮廟祈福，不僅傳承傳統文化，也展現城市對宗教信仰與地方發展的重視。市府將持續深化建設、提升公共服務，與市民攜手迎向充滿希望的新年。

台南市長黃偉哲（前左三）在除夕展開春節發紅包行程，首站到新營同濟宮參拜。（市府提供）

今天（16日）除夕，台南市長黃偉哲（中右）一早來到新營同濟宮發紅包拜年，立委陳亭妃也出席發紅包。（市府提供）

