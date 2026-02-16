為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    魯比歐籲歐洲挺川普捍衛西方價值 謝金河：句句指向中國

    2026/02/16 13:47 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（左）15日訪問斯洛伐克，會晤總理費佐（右）。（法新社）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）15日在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）表示，華府並不希望歐洲成為美國的「附庸」（vassal），而是尋求建立更強健的夥伴關係。此行他接連會晤斯洛伐克與匈牙利的右翼領袖，旨在鞏固川普政府在歐洲的盟友網絡，並呼籲歐洲各國擁抱川普對全球秩序「復興」的願景。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，魯比歐這場演講可能是今年最精彩的一場演講，他的話鋒句句指向中國，這次魯比歐正在喚醒歐洲！

    謝金河在臉書PO文表示，昨晚半夜打開手機看到美國國務卿魯比歐在德國慕尼黑安全會議上的演講，相對於去年美國副總統范斯火力全開，大大數落歐洲國家，讓歐洲各國很受傷，這次魯比歐把歷史縱深拉到250年前，而且不斷強調美國和歐洲系出同源，必須為守護共同價值奮戰！

    謝金河分析，魯比歐的演講數度贏來熱烈掌聲，最後所有人都起立致敬！這個演講征服歐洲人的心，魯比歐也為未來的世界定調。他從蘇聯共產主義的擴張談起，然後世界陷入全球化的迷思，他批評有些國家保護自己的市場，卻大規模補貼來削弱別國的產業。有些國家不斷擴大社會福利體系，卻犧牲掉自身的防衛能力，於此同時，有些國家卻進行最大規模且最快速的軍事擴張，且毫不猶豫運用軍事力量追求自身利益。

    謝金河指出，魯比歐也批評聯合國的失能，包括美國動用B2轟炸機對伊朗丟擲14枚飛彈才解決伊朗核子問題。聯合國無法處理委內瑞拉毒梟問題，只好靠美國特種部隊才能搞定！他強調不能讓那些公開威脅民眾安全，又破壞全球穩定的人，躲在自己也不相信的抽象國際法背後逃避責任！

    謝金河續指，魯比歐說：不希望盟友變得軟弱，因為盟友軟弱，只會讓我們自己更脆弱！他把歐洲拉在一起，並且呼籲共同承擔責任，這一席話深深打動歐洲人的心。對比上次范斯的演講，魯比歐更技高一籌，魯比歐身高只有175公分，他的父母在1956年從古巴移民到美國，是古巴裔的美國人。他曾是川普的競爭對手，沒想到川普2.0他深受川普的信任，除了國務卿，也是國家安全顧問，他身兼多職，影響力與日俱增。

    謝金河說，他在魯比歐的推文上看到魯比歐PO出一張照片，他把自己包得像木乃伊，他說每一次和川普坐空軍一號出國，發現年近80歲的川普從不睡覺，而且頻發推文，還會去看別人在幹什麼？他說他睏得要命，把自己從頭到腳都包起來，川普還會來「巡房」，這張照片很有看點！

    謝金河直言，魯比歐這場演講可能是今年最精彩的一場演講，他的話鋒句句指向中國，同樣也參加這次論壇的王毅仍然高調威脅日本、台灣，並且向美國喊話，王毅把自己的焦慮投射在別的國家身上。令人叫好的是日本的小泉進次郎回應，美日同盟不是選項，而是骨架，安保戰略全面升級，分岐可以談，但底線不讓！蟄伏幾十年的日本終於挺身而出，這是地緣政治的第一個變數，這次魯比歐正在喚醒歐洲！

    熱門推播