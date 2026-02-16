為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    韓國瑜發聲國防條例列最優先議案 陳培瑜籲在野理性合作

    2026/02/16 11:49 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今（16）日發布共同聲明，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。民進黨團書記長陳培瑜表示，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任，呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作。

    陳培瑜指出，面對近期的政治爭議，社會更需要冷靜、理性的討論。台灣所處的國際與區域環境相當複雜，國安與整體防衛能力的強化，本來就是政府長期且持續的重要責任，相關議題應該回到事實基礎與制度運作來檢視，讓公共討論維持穩定與專業。

    陳培瑜續指，國防預算的推動，關係到自我防衛能力、社會安心感，以及國際對台灣安全承諾的信任基礎。當外部情勢仍充滿不確定性，穩定投入防衛建設，有助於維持區域和平與台灣社會的正常運作。這也是多數民主國家共同採取的務實方向。

    她也誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作。讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。

