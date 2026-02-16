為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    除夕慰勞醫護 侯友宜赴新北聯醫三重院區感謝堅守崗位守護市民健康

    2026/02/16 11:45 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區，關懷春節期間持續值勤的醫護及後勤團隊。（記者羅國嘉攝）

    農曆除夕是多數家庭圍爐團聚之際，新北市長侯友宜今特地前往新北市立聯合醫院三重院區，關懷春節期間持續值勤的醫護及後勤團隊，感謝同仁犧牲與家人團聚時間，堅守崗位守護市民健康，並致上新春祝福與鼓勵。

    侯友宜指出，新北聯醫長年肩負三重、蘆洲地區急重症醫療重任，是市民重要健康後盾。市府將持續支持醫院強化急救體系、提升醫療量能與照護品質，讓市民就近即可獲得完整且即時醫療服務。他除夕特別到三重院區感謝醫師、護理師、藥師及急重症工作夥伴一年來的辛勞，也祝福所有醫院同仁新年快樂、平安健康。

    侯友宜表示，在醫療設備與專科服務方面，新北聯醫持續投入資源精進診療品質，包括2025年成立高壓氧治療中心，引進單人高壓氧艙，可應用於創傷後組織缺氧、難治性傷口及一氧化碳中毒治療；另增設第二台核磁共振掃描儀（MRI）、新設多功能心導管室，並更新核子醫學科單光子電腦斷層伽瑪照相機，有效縮短檢查等待時間、提升診斷精準度，讓市民不需遠赴他院即可就近檢查與治療。

    因應超高齡社會醫療需求，新北聯醫同步推動服務升級與空間整備。第三醫療大樓正積極規劃，未來將以癌症醫療、手術量能提升及兒童早期療育為核心，持續強化區域醫療韌性，打造更優質、完善且安全的醫療環境。

    院長項正川說，新北聯醫持續精進醫療服務品質，過去一年共提供門診服務47萬8千餘人次、急診服務逾6萬6千人次及住院服務逾1萬1千人次。春節期間維持24小時急診服務，並規劃三重院區大年初一至初三加開傳染病特別門診；春節特別門診於大年初三至初四上午開診，初五起恢復正常門診，確保市民連假期間仍能獲得即時且完善醫療照護。

    新北聯醫提醒民眾，若出現胸痛、嚴重呼吸困難、持續高燒不退、腦中風或心肌梗塞警訊、嚴重外傷等緊急狀況，應立即前往急診就醫；一般輕症建議優先利用社區診所或原診所返診，善用分級醫療資源。

    熱門推播