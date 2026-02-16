除夕金山承天宮祈福 賴清德：邀五院院長茶敘盼捐棄成見解決問題

賴清德總統今天到新北市金山承天宮參拜，祈求國泰民安。（記者俞肇福攝）

今天（16日）是除夕，賴清德總統今天一早到新北市金山區承天宮參拜，發放總統紅包給金山鄉親，媒體詢問賴總統，春節假期後是否會與五院院長見面？賴清德表示，上班的第一天邀請五院（行政院、立法院、司法院、監察院、考試院）院長到總統府茶敘，希望彼此分享看法，捐棄成見，共同讓國家面臨的問題都能迎刃而解。

賴清德說，上班的第一天邀請五院院長到總統府茶敘，他會利用茶敘的時候，向全國民眾拜年，祈求新的一年都能夠平平安安、順順利利，同時也彼此祝福。他表示，總統跟五院院長都是國家重要的憲政機關負責人，對國家的發展都有重大的責任。也希望在茶敘之餘，大家彼此分享看法，捐棄成見，大家共同能夠讓國家面臨的問題，都能夠迎刃而解，也讓國家可以走得更穩、更遠。

