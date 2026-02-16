美智庫學者拋「取消藍白政客家屬美簽論」吳靜怡：台灣政治風險浮上國際檯面

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（行政院提供）

國民黨和民眾黨屢次聯手封殺賴政府1.25兆軍購特別條例，退役美國海軍陸戰隊上校、華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham），近日跳出來喊話美國政府取消藍白政客及其親屬的美國簽證跟綠卡。對此，媒體人吳靜怡表示，關稅議題，正在成為台灣政治人物的試金石！

吳靜怡在臉書PO文表示，美國退役將領公開建議「取消藍白立委簽證」，台灣政治風險浮上國際檯面，近期，美國安全顧問圈對台灣政治的討論出現一個值得高度警覺的訊號，前美國海軍陸戰隊上校、曾任太平洋陸戰隊情報主管的Grant Newsham直言，美國國會除了持續支持台灣軍事安全，更有效的做法，是考慮限制部分台灣政治人物及其家屬的美國簽證與居留資格；這樣的說法之所以引發關注，不在於其是否立即成為政策，而在於它反映出台灣的政治信任已經產生國際問題，藍白立委的言論和行動已經進入美國的安全評估範圍。

吳靜怡指出，關稅議題正在成為台灣政治人物的試金石。台美貿易與關稅協議原本是經濟政策問題，卻迅速被轉化為「主權、民族」情緒議題，部分政治人物與政黨的論述，集中使用「喪權辱國」、「割地賠款」、「單向進貢」等語彙，將經貿談判描繪為國家屈辱；國際安全研究中早已指出，當經濟議題被轉化為主權危機敘事，它的目的不在於政策辯論，而在於削弱政府與盟友的信任關係。

吳靜怡續指，魯（盧）比歐體系早已對親共政治網絡採取行動。對政治人物或其家屬採取簽證限制並非沒有先例，而是美國過去對俄羅斯、伊朗與中共官員已採用的政策工具，當這樣的討論開始從美國國會參議院、美軍印太情報體系，就代表美國已將台灣內部政治納入其安全視野。美國政界強調，對外國勢力的政治滲透，不應只靠軍事嚇阻，也應透過金融、簽證與法律工具進行防範。

吳靜怡分析，誰是認知作戰中的擴音器，政黨層級敘事主導者，中國國民黨中央連續兩天發聲明，林沛祥、許宇甄、賴士葆、陳菁徽、牛煦庭皆出席記者會，這些人不乏有資產在美國、孩子也是美國人，更別說，還有美國運通黑卡！網友更整理了國民黨、民眾黨相關敘事言論的名單，提供美方調查，如：翁曉玲、賴士葆、許宇甄、邱若華、陳菁徽、盧縣一、張嘉郡、楊瓊瓔、謝龍介、傅崐萁、王安祥、邱慧洳、劉書彬、洪毓祥，這龐大體系的藍白立委，論述居然能高度同步、關鍵詞重複、刻意製造經濟恐慌，是否與中共宣傳語言高度重合？是否同步出現於中共媒體敘事？

吳靜怡直言，台灣政治已被納入國際安全評估，從台美關稅、軍購都會被放大檢視，藍白立委荒謬言論和行為，絕對影響盟友信任，當台灣再度被視為風險國家、被認為放棄自我防衛，外資不投資、被非紅供應鏈排擠，請問藍白立委賠得起嗎？你們為什麼要明知不能幹而硬幹！匪夷所思，新年即將到來，執政團隊關稅談判給了台灣經濟大紅利，接下來馬年，敦請藍白立委，馬上通過關稅、軍購，台灣安全，台股發大財！

