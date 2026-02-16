謝龍介攜手藍營3女將 挑戰麻油年菜

除夕前夕，國民黨立委謝龍介攜手同黨立委陳菁徽、台北市議員柳采葳、鍾沛君，挑戰親自下廚準備除夕年菜。（陳菁徽提供）

除夕前夕，國民黨立委謝龍介攜手同黨立委陳菁徽、台北市議員柳采葳、鍾沛君，挑戰親自下廚準備除夕年菜，以料理迎接嶄新的一年。以麻油料理為主軸，4人各自端出拿手菜色。謝龍介、鍾沛君聯手推出麻油紅蟳與麻油蟹膏飯糰；陳菁徽準備象徵長壽與團圓的麻油麵線，搭配炙燒烏魚子；柳采葳則端出麻油杏鮑菇松阪豬。

過程中，謝龍介特別推廣台南市農會麻油，說明黑麻油與青麻油在風味與用途上的不同；鍾沛君以俐落熟練手法處理螃蟹，陳菁徽與柳采葳在料理過程中也不斷呼喚謝龍介前來支援，現場笑聲不斷。

最後，4人齊聚一桌，一同品嘗親手完成的年菜。謝龍介也公佈「今日最佳料理」由麻油蟹膏飯糰奪得第一名，不過考量到最後一名需負責洗碗，謝龍介當場表示這份工作由自己包辦。他也分享，自己平時下班較晚，回到家若看到廚房還有碗盤，就都會主動幫忙清洗。

