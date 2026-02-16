為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營苗栗縣長參選人陳品安 農曆春節21間宮廟參拜發限量福袋

    2026/02/16 09:33 記者張勳騰／苗栗報導
    民進黨苗栗縣長參選人陳品安，19日大年初三下午1點將與總統賴清德在頭份市永貞宮祈福參拜。（陳品安提供）

    民進黨苗栗縣長參選人陳品安，19日大年初三下午1點將與總統賴清德在頭份市永貞宮祈福參拜。（陳品安提供）

    民進黨苗栗縣長參選人陳品安，目前積極走訪18鄉鎮市各市場拜票，19日大年初三下午1點將與總統賴清德在頭份市永貞宮祈福參拜，20日年初四下午1點10分及2點25分則與行政院長卓榮泰，分別在卓蘭鎮峨崙廟及三義鄉天后宮新春參拜；陳品安另在17日大年初一至21日大年初五，共規劃21場宮廟參拜與鄉親拜年，並發放限量福袋，與大家分享新年的喜氣與好運

    農曆春節期間陳品安初三及初四除陪同賴總統及卓揆新春參拜外，共安排了21間宮廟參拜、發福袋，分別為17日大年初一上午8點30分苗市玉清宮、 9點20分苗市聖帝廟、10點苗市天后宮、11點公館五穀宮；18日大年初二上午8點竹南后厝慈后宮、 8點40分竹南中港慈裕宮 9點20分竹南保民宮、10點30分後龍慈雲宮。

    19日大年初三上午9點頭份義民廟、9點45分頭份福德祠、10點30分頭份太陽宮、下午1點頭份永貞宮；20日大年初四上午8點通霄鎮拱天宮、9點通霄慈后宮、10點通霄慈惠宮、下午1點10分卓蘭峨崙廟、2點25分三義天后宮，21日大年初五上午8點苑裡慈和宮、8點45分苑裡巧聖先師廟、9點30分苑裡山腳慈護宮、10點15分苑裡鎮安宮。

    民進黨苗栗縣長參選人陳品安，20日大年初四下午1點10分及2點25分將與行政院長卓榮泰，分別在卓蘭鎮峨崙廟及三義鄉天后宮新春參拜。（陳品安提供）

    民進黨苗栗縣長參選人陳品安，20日大年初四下午1點10分及2點25分將與行政院長卓榮泰，分別在卓蘭鎮峨崙廟及三義鄉天后宮新春參拜。（陳品安提供）

