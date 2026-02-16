宜蘭縣民馬年起敢生、敢養 林國漳六大社福政見一次看

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）走訪宜蘭各大市場發春聯。（記者王峻祺攝）

宜蘭藍綠白縣長參選人新年走春行程陸續曝光，12鄉鎮市廟宇跑透透，其中民進黨參選人林國漳還在臉書一口氣公開「六大社福政見」，盤點從去年宣布參選迄今的所有推動願景，要讓縣民從馬年起「敢生、敢養」，打造宜蘭成為照顧完善的城市。

林國漳說，他出生在宜蘭市北門口，家庭雖不富裕，但立志成為一位公益律師，30年執業生涯，看見許多宜蘭面臨的社福問題，因此在小年夜「開漳宜蘭送吉祥」，新的一年正式向縣民分享他的六大社福政見。

林國漳六大社福政見，包括0-6歲孩童，1年補助10次掛號費；生育補助津貼提高至每胎3萬元；延續「呷飯免錢、讀書免錢」政策，並提高品質；帶狀疱疹疫苗補助：65歲以上補助3000元、弱勢族群全額補助；弱勢健保全額免費，以及宜蘭新美力的四大面向照顧新住民朋友。

林國漳說，六大社福政見從孩子到長輩、從原住民到新住民，他都要一一照顧到，補助掛號費讓家長安心帶孩子就醫，提高生育津貼則是讓大家在宜蘭敢生、敢養，未來還要成立「宜蘭縣營養午餐精進委員會」，讓孩子吃到熱騰騰、好吃又營養的午餐。

他說，「皮蛇」的帶狀疱疹，痛起來要人命，未來主張由縣府議價採購降低成本並提供補助；弱勢族群及55歲以上原住民族朋友的健保費也應全免；另外還要補助新住民孩子「文化溯根」，每案最高10萬元，以及弱勢新二代的「助學支持」。

