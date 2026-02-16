鄭麗君、楊珍妮替台灣守住了什麼？ 張育萌提分析

行政院副院長鄭麗君在小年夜清晨返抵國門。（資料照）

台美正式簽署對等貿易協定（ART），行政院副院長鄭麗君今（15日）返台後表示，終於完成談判團隊的任務，年後盡快將貿易協定和投資MOU函送國會，也會持續對外溝通說明。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌分析鄭麗君和楊珍妮在小年夜回到台灣，這場教科書等級的談判，替台灣守住了什麼。

張育萌在臉書PO文表示，台灣蘭花直接降到零關稅，台灣的蝴蝶蘭，在美國市占率高達 46%。等於在美國看到兩株蝴蝶蘭，就有一株來自台灣，台灣蘭花原本賣到美國，關稅一直是零。去年4月3日，川普宣布對等關稅後，突然暴增到32%，後來暫時降到20%，說實話，這將近一年來，台灣蘭花一直在苦撐，我們的競爭對手一直是荷蘭，現在談判結束，荷蘭的關稅是15%，我們是零。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，關稅不只是看「絕對數字」，當然要比較主要競爭對手，台灣的毛豆賣到美國，以後新關稅就是15%。主要競爭對手呢？中國是超高的48.8%、越南是23.8%，泰國也要22.8%，都是他們的對等關稅，還要疊加原本的關稅，台灣出名的吳郭魚、虱目魚和鱸魚，關稅都是15%。中國的吳郭魚和鱸魚，賣到美國通通要課45%關稅，越南吳郭魚賣到美國，關稅也要20%。菲律賓和印尼的虱目魚，賣到美國要課19%關稅，通通比我們高。

張育萌續指，談判一開始，美國就提出「降稅清單」幾乎是百分之百，要美國農產品進口台灣，通通零關稅，但我們守住了。我們跟美國說，不能從零關稅開始談。最後，27 項對台灣重要的農產品都進口不降稅，台灣的稻農有22萬多戶。談判初期，農戶們很擔心「進口米會長驅直入」，但最後，我們成功守住現在的進口米關稅配額，也就是稻米和米製品都不降稅，關稅配額也不會變，台灣彰化、雲林、嘉義到台南，是雞肉主要飼養區。雲林也是大蒜重要產地，屏東主要產紅豆也包括沿海養殖的牡蠣，這些全部都守住了，通通不降稅。

張育萌分析，降稅的產品，除了台灣幾乎沒生產的，像是小麥、龍蝦、堅果和櫻桃，另一種就是台灣的產量雖然大，但需求也很大美國的產品進口後，會跟其他國家競爭，像是美國的柑橘準備降稅。但很多人不知道，美國賣來的柑橘，主要是用在加工做的果汁，台灣的柑橘就是我們在市場常看到的，都是新鮮、直接吃的。

美國的豬肉進口，會有3年的緩衝，逐漸降低到關稅減半，實際上，美國進到台灣的豬肉，只佔整個進口量的8%。而且，在全國的豬肉消費中，只佔1%，台灣的最大豬肉進口國是加拿大，佔比高達4成。另外是歐洲，也佔了4成。也就是說，以目前比例看來，加拿大跟歐洲就佔了進口豬肉的5成，我們國內開放美豬關稅減半進口後，美豬會跟加拿大和歐洲競爭。而且，就算美國豬肉的關稅減半，價格只會跟加拿大「拉近」，但還是會比加拿大高。

張育萌補充，台灣的國產液態乳市占率接近9成，美國液態乳降稅後，首先會面對的的是紐西蘭的競爭。紐西蘭也是台灣現在最大的液態乳進口國，為了讓台灣人一看就清楚，最晚從今年7月開始，不管從紐西蘭還是美國進口的液態乳，都只能叫「牛乳」或「羊乳」，只有台灣自己國產的鮮乳，才能標示叫「鮮乳」

張育萌直言，看到鄭麗君回憶，談判團隊簽署完「台美對等貿易協定」後，車開過結冰的波多馬克河，心裡想的是歷經春夏秋冬的10個月，「終於完成任務了」，他最感動的是，每次被問到「辛不辛苦」，鄭麗君永遠說「我不敢說辛苦，因為產業界比我們更辛苦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法