「我到底在天真什麼！」 賈永婕自責誤解鄭南榕 承諾守護自由

台北101董事長賈永婕昨（15日）在社群平台Threads發文，坦言自己過去因時代背景對民主前輩鄭南榕產生嚴重誤解，並為此深感自責與慚愧。該貼文引發廣大網友共鳴，紛紛留言感謝民主前輩的犧牲，並強調「自由民主從來不是免費的」。

賈：慚愧曾誤信鄭南榕是「激進份子」

賈永婕在發文中驚訝表示，直到最近才意識到鄭南榕自焚事件發生於1989年，當時她已是國三學生，卻長期以為鄭南榕是「可怕的激進派份子」。她語帶自責地寫道：「真心覺得好慚愧……我到底在天真什麼！」並向民主前輩致謝，承諾守護前輩們爭取來的自由。

貼文下方引發熱烈討論，有網友指出這正是當年「黨國宣傳機器」造成的深遠影響，即使是外省背景的公眾人物，在了解真相後也會感到難過。另有網友分享，1989年正值六四天安門事件，當時全台關注對岸學生，卻忽略了台灣本土也有人為了言論自由正以生命抗爭。

除了感佩賈永婕的勇於發言，更有網友分享了鄭南榕女兒鄭竹梅9歲時寫下的兩首詩：〈生菜沙拉醬〉與〈爸爸像太陽〉。詩中以孩子純真的視角描述「酸酸的是因為看不見爸爸，甜甜的是因為有一個偉大的爸爸」，字裡行間流露出的哀傷與敬意，令無數讀者動容。

鄭南榕為台灣民主運動重要推手，於1984年創辦《自由時代周刊》，在戒嚴時期與解除戒嚴初期大力抨擊時政，主張爭取全面言論自由與台灣獨立。1988年，因在雜誌刊登《台灣共和國憲法草案》，遭政府以涉嫌叛亂罪名傳喚。

鄭南榕為實行抵抗權並捍衛言論自由，發表「國民黨只能抓到我的屍體」之誓言，自囚於雜誌社內。1989年4月7日，當警方強行破門攻堅時，鄭南榕於總編輯室點燃汽油自焚身亡，終年41歲。此事件震撼社會，被視為台灣民主化的重要轉捩點，鄭南榕也因此被尊稱為「言論自由殉道者」。

