網友玩遊樂園做「賴清德梗圖」 真的釣出總統這樣回......

小年夜這天（15日），有位網友貼出自己去兒童新樂園遊玩的照片，還順便做了「賴清德經典梗圖」，結果竟意外釣出「海巡」的賴總統親自回覆，掀起鄉民熱議。

賴清德2020年任副總統時，在社群分享自己到高雄駁二特區七號碼頭JETS嘉年華遊玩的照片，說終於圓了從小就想去遊樂園玩的夢想，當時粉專「島國魔術師」將畫面製成梗圖，笑稱「政治人物的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」，不料梗圖迴響熱烈，成為經典。

一位女網友今天在Threads上貼出到台北兒童新樂園玩的照片，可以看到畫面上她玩的遊樂設施和賴清德梗圖中玩的一模一樣，眼看場景和氛圍都對了，原PO靈光乍現，就做了和構圖如出一輒的翻版梗圖，瞬時吸引數十萬人觀看、6萬多人按讚。

更讓人意外的是，賴清德還真的被釣出來，在底下留言一個「讚」的Emoji，附上自己比讚的照片，讓大批網友笑翻，「喜獲總統級回覆」、「總統本人降落」、「脆友製作賴總統梗圖，好笑程度100%；賴總統回覆梗圖，好笑程度1000000%」、「不愧是台灣三軍統帥，總統也海巡」、「賴清德本人竟然回覆迷因，我要笑死」、「總統好可愛，梗圖馬上來了」。

