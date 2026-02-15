國民黨失去美國信任 劉寶傑：自業自得無需為他們感嘆！

知名政論節目主持人劉寶傑。（圖翻攝自劉寶傑臉書）

藍白頻頻阻擋賴政府1.25兆軍購特別條例，引發華府高度關切，除了37位跨黨派參眾議員聯合致函台灣在野黨領袖，前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）近日接受台媒專訪也慨歎「國民黨變了」，在他任內的藍營態度都更正面積極，可如今卻親中反美，讓人不禁懷疑親中目的其實是為了追求別的利益。對此，知名政論節目主持人劉寶傑今天（15日）直言，國民黨失去美方信任，完全是「自業自得」！

劉寶傑今天在臉書發文，「從37位美國參眾議員針對台灣國會軍購卡關的公開信，到前AIT台北辦事處處長司徒文的發言，美國此舉嚴重的不是警告，而是定調。定調藍白擋軍購的背後因素是中國指使，符合北京利益。當美國定調，國民黨聽中共辦事後，國民黨還會是美國的盟友嗎？不再是美國盟友的國民黨還能確保台灣安全嗎？一個不能護衛台灣安全的政黨，能夠得到人民的支持嗎？」

請繼續往下閱讀...

「當然鄭麗文可能不在乎，畢竟她只期待『鄭習會』拉高個人政治位階，蕭旭岑也不在乎，他只在乎不要讓習大大不開心，但其他人呢？國民黨的支持者做好萬年在野甚至灰飛煙滅的準備嗎？或許國民黨的支持者還真不在乎。」

劉寶傑接著說，「美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於2月14日在慕尼黑安全會議的演講，更把敵我做了一個明白的宣示：『我們美國沒有興趣去當西方受控式衰退（managed decline）的禮貌而守規矩的看護人」、『衰退是一種選擇，而我們拒絕作出這種選擇』。表面上他是對著歐洲要求具備自我防衛能力：不依賴美國，讓對手不敢試探，『我們不希望盟友軟弱，因為盟友的軟弱會讓我們更脆弱』，但這很清楚是美國全球立場。」

「他甚至直言不諱承認自己是『對華鷹派（China Hawk）』。強調利益現實主義，直言美中利益根本不一致。中國會按其國家利益行事，美國亦然。台灣怎麼可能置身事外。魯比歐清楚表達：美國外交政策徹底告別冷戰後的自由主義全球化路線，轉向以實力、主權、工業基礎為核心的『新現實主義』。盲目的自由貿易導致工廠關閉、中產階級工作外流。將關鍵供應鏈控制權拱手讓給戰略競爭對手。」

「川普政府的行動綱領是再工業化（Re-industrialization）：經濟安全即國家安全。致力於奪回製造業、關鍵礦產供應鏈，並在商業航太、AI、自動化等前沿領域保持領先。這些表述，都是在歐洲劍指中國。當天下非楊即墨，台灣還有左右搖擺，甚至向中國傾斜的空間嗎？」

最後劉寶傑直言，「當國民黨選擇鄭麗文當黨主席，鄭麗文選擇馬英九辦公室主任蕭旭岑當副主席，就註定今天尷尬的狀況。自業自得，無需為國民黨感嘆，但防火牆要做好，免得殃及池魚。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法