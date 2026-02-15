為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曾厚仁：加拿大擁抱占出口不到4％的中國 得罪美國

    2026/02/15 17:56 本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華14日報導
    曾厚仁說，台美簽署貿易協定引起加拿大友人的關注。（記者張伶銖攝）

    台灣駐加拿大代表曾厚仁14日在溫哥華指出，台美簽署貿易協定的進展引起加拿大的關注，有加拿大友人向他道賀。他分析，台灣所以能夠在不到10個月的時間，即與美國完成關稅談判，這與台灣經過評估選擇與美國合作有關。他話鋒一轉表示，反觀加拿大，反而「擁抱」佔出口市場比重不到4%的中國，因此得罪美國。

    他說，台灣對美國存在貿易順差，在此壓力下，最終能獲得美國給予15%關稅且不疊加，與日本、韓國和歐盟相同待遇，這是政府相關部門談半官員與美國華府官員歷經400次談判，所獲得的成果。去年4月初，美國宣布對台灣產品課徵高達32%的關稅。

    駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組於14日舉辦「春節團拜及新春展望會」，邀請上百名台灣社區代表參加。除了曾厚仁自渥太華遠道前來參加，台灣僑委會委員長徐佳青亦難得出席春節團拜，提前與住在大溫哥華地區的僑胞們共度農曆馬年。

    曾厚仁指出，加拿大總理卡尼在今年1月16日拜會習近平，就在同一天於美國華府，我國行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）簽署台美投資合作備忘錄，台美兩國並已在美東時間2月12日簽署貿易協定。

    「加拿大對美國市場依賴度高達75%」

    他說，台灣和加拿大一樣面對美國總統川普關稅威脅，但兩國採取的策略不同，所以有不同結果。他說，加拿大對美國市場的依賴高達75%，他不能說加拿大已經放棄美國市場，但加拿大選擇去「擁抱」佔出口市場不到4%的中國，所以得罪了川普，至今加拿大仍受到美國100%關稅的威脅。在另一方面，曾厚仁說，台灣更是第一個與美國談成232條款晶片最惠國待遇的國家。

    徐佳青在春節團拜致詞時，建議僑胞多關注台灣正在發展的「五大產業」，除了廣為人知的人工智慧（AI）、半導體，還包括資安、軍工產業及次世代通訊產品，她表示這些產業極具發展潛力，至於僑胞是不是應該具體投資那些公司，她則建議僑胞們投資前多做研究，再決定投入的標的。

    徐佳青與曾厚仁13日應卑詩省台灣商會邀請與會員共進晚餐，席間多名台商會員對於台加雙方何時簽署貿易框架協議，表達了關切。

    徐佳青建議僑胞關注台灣具有發展潛力的「五大產業」。（記者張伶銖攝）

