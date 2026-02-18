為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨要再修黨產條例討回50億 民眾黨團：不會支持

    2026/02/18 08:15 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文表態要進行「黨產條例」修法，並再重新與民眾黨立委溝通。民眾黨團總召陳清龍受訪表示，未見具體草案內容無法多作評論，目前並不會支持。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文表態要進行「黨產條例」修法，並再重新與民眾黨立委溝通。民眾黨團總召陳清龍受訪表示，未見具體草案內容無法多作評論，目前並不會支持。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文表態要針對「黨產條例」進行修法，並再重新與民眾黨立委溝通。民眾黨團總召陳清龍表示，未見具體草案內容無法多作評論，但與民眾黨主席黃國昌日前表達不會答應再修黨產條例追回50億元的立場一致，並不會支持；但據了解，中投董事長陳樹近日有拜會前民眾黨主席柯文哲與現任主席黃國昌，是否放行黨產條例仍待觀察。

    中投董事長陳樹曾拜會柯、黃 民眾黨態度引關注

    立法院上會期三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，替被黨產會認定的國民黨附隨組織救國團解套。原本國民黨立委游顥提案版本不只排除救國團為附隨組織，第四條條文「指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營」中的「或」改為「及」，解套對象涉及擴大適用婦聯會，但在民眾黨團的反對之下，國民黨團決定刪除。

    據了解，陳樹2024年中旬拿著中投版本的黨產條例草案拜會過柯⽂哲，盼民眾黨支持修法，但當時柯文哲並沒有答應；不只陳樹，事實上救國團、婦聯會當時都有拜會過柯文哲，而柯只同意先處理救國團。這次立法院三讀通過的版本替救國團解套成功後，陳樹拜會鄭麗文拜託再擴大修法，同時也去找柯文哲、黃國昌；據了解，雖然鄭麗文同意，陳拜會柯、黃的過程也順利，但民眾黨是否會放行黨產條例仍待觀察。

    陳清龍表示，目前尚未看到具體草案內容，無法做過多的評論，但如同民眾黨主席黃國昌接受訪問時，所表達不會答應再修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，追回50億元國民黨黨產的立場一致，並不會支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播