國民黨要再修黨產條例討回50億 民眾黨團：不會支持

國民黨主席鄭麗文表態要針對「黨產條例」進行修法，並再重新與民眾黨立委溝通。民眾黨團總召陳清龍表示，未見具體草案內容無法多作評論，但與民眾黨主席黃國昌日前表達不會答應再修黨產條例追回50億元的立場一致，並不會支持；但據了解，中投董事長陳樹近日有拜會前民眾黨主席柯文哲與現任主席黃國昌，是否放行黨產條例仍待觀察。

中投董事長陳樹曾拜會柯、黃 民眾黨態度引關注

立法院上會期三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，替被黨產會認定的國民黨附隨組織救國團解套。原本國民黨立委游顥提案版本不只排除救國團為附隨組織，第四條條文「指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營」中的「或」改為「及」，解套對象涉及擴大適用婦聯會，但在民眾黨團的反對之下，國民黨團決定刪除。

據了解，陳樹2024年中旬拿著中投版本的黨產條例草案拜會過柯⽂哲，盼民眾黨支持修法，但當時柯文哲並沒有答應；不只陳樹，事實上救國團、婦聯會當時都有拜會過柯文哲，而柯只同意先處理救國團。這次立法院三讀通過的版本替救國團解套成功後，陳樹拜會鄭麗文拜託再擴大修法，同時也去找柯文哲、黃國昌；據了解，雖然鄭麗文同意，陳拜會柯、黃的過程也順利，但民眾黨是否會放行黨產條例仍待觀察。

陳清龍表示，目前尚未看到具體草案內容，無法做過多的評論，但如同民眾黨主席黃國昌接受訪問時，所表達不會答應再修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，追回50億元國民黨黨產的立場一致，並不會支持。

