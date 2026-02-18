縮小財產禁止處分範圍 國民黨擬再修黨產條例拿回50億

國民黨主席鄭麗文日前表態要進一步修正黨產條例，取回被凍結的黨產，用來付清積欠黨工的退休金，剩下的捐給慈善團體。（資料照）

立法院上會期在藍白黨團主導下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，將救國團排除於黨產條例適用範圍，國民黨主席鄭麗文日前表態要再擴大修法。據了解，修法方向將增加「政黨要支付之員工薪資、退休金、資遣費等費用」之項目，排除在黨產會強制處分之外；並刪除可追溯民國三十四年後取得財產的現行規定，處理範圍以黨產條例公佈日之現有財產為主。

本報去年十二月二日獨家揭露，國民黨下一步將計畫擴大黨產條例修法，藉此要回被凍結的五十億元黨產，其中卅餘億元用來付清積欠黨工的退休金，剩下的捐給慈善團體，讓「黨產歸零」。而鄭麗文近日接受媒體專訪也證實要再修黨產條例，討回國民黨黨產，把廿幾億元負債還完，否則今年黨產訴訟就要三審定讞。

立院國民黨團尚在研究黨產條例修正草案的內容，但根據本報掌握，過去中投董事長陳樹二○二四年五月曾提出黨產條例修正草案，並強調若修法通過，除了保留黨工退休金，其餘黨產都將捐作公益；不過，當時此版本因為爭議過大，遭到時任國民黨主席朱立倫反對，下令國民黨立委不得提案。

有關國民黨要如何拿回部分黨產清償黨工的退休金，在陳樹版的草案內容有兩關鍵條文。第一，現行條文第九條規範，「依第五條第一項推定為不當取得之財產，自本條例公布之日起禁止處分之。但有下列情形之一者，不在此限：一、履行法定義務或其他正當理由。二、符合本會所定許可要件，並經本會決議同意。」

陳樹版第九條第一項修正為「經本會認定為不當取得之財產，本會向行政法院聲請許可後，始得禁止各該所有權人處分。但有下列情形之一者，不得聲請禁止其處分」，將禁止處分之認定權限回歸司法權；並修正增列第一項第三款，「員工薪資、退休（職）金、資遣費及其他依法應由政黨、附隨組織或其受託管理人負擔之勞工福利費用」，為不得聲請禁止處分之正當理由，以確保政黨、附隨組織得繼續履行受託管理人負擔之勞工福利費用。

第二，修正刪除第三條，「本會對於政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得財產之處理，除本條例另有規定外，不適用其他法律有關權利行使期間之規定」；同步修正第八條第一款及第二款，針對政黨、附隨組織向黨產會申報之財產，改為「政黨或附隨組織於本條例公布日尚存在之現有財產。」

草案說明指出，現行條文第三條排除法治國家通行之「不溯及既往」原則，追溯處理的歷史時期長達七十餘年，以致政黨、團體、機構、組織的依法作為成果均受追討，嚴重破壞法安定性，影響人民憲法權利之保障，因此刪除第三條，並於第五條及第八條明定處理範圍，以政黨、團體、機構、組織違背行為時法律所取得的現存財產為限。

台灣前進陣線日前在婦聯會美齡樓外舉辦「追討不義黨產，守護歷史真相」記者會。（資料照）

