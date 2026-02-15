為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗君簽署台美貿易協定返國 賴清德：台灣將會更堅韌繁榮

    2026/02/15 15:27 記者陳政宇／台北報導
    行政院副院長鄭麗君今晨與行政院政務委員楊珍妮、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘長榮航空BR31班機返台。（記者劉信德攝）

    台美正式簽署對等貿易協定（ART），行政院副院長鄭麗君今（15日）返台後表示，終於完成談判團隊的任務，年後盡快將貿易協定和投資MOU函送國會，也會持續對外溝通說明。對此，總統賴清德表達歡迎回家，並強調「台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮！」

    台美歷經十個月談判後，13日在鄭麗君、葛里爾及美國商務部長盧特尼克等人見證下，由我國駐美代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯共同簽署台美對等貿易協定。

    鄭麗君今在臉書撰文透露，簽署儀式之後，車行經過河面結冰的波多馬克河，心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的十個月，台灣確定取得輸美對等關稅15%且不疊加，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使我國輸美產品的平均關稅降到12.33%，同時也取得232條款關稅最惠國待遇。

    鄭麗君表示，她要謝謝國人的支持鼓勵，也要謝謝不同意見的批評指教，她都感念在心，也會虛心傾聽。春節假期過後，會在行政院長卓榮泰的指示下，盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會；行政院也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持。

    「麗君，歡迎回家！」賴清德在貼文下留言表示，看到鄭提到結冰波多馬克河，更能感受到這十個月來，談判團隊在異鄉為台灣打拚的艱辛。再次感謝在第一線奮鬥不懈的所有談判團隊成員，這趟路辛苦了，台灣一定會因其努力更堅韌、更繁榮。

    卓榮泰也說，歡迎鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮及談判團隊回家，實在辛苦了。過年前為台灣帶來好消息，不負國人所托付給的使命，還有非常多的工作要進行，與所有產業一起，團結為台灣打拚，為國人打拚。

