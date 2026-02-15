中配爸強迫唱中共國歌、喊我是中國人 兒子狠打臉：我是台灣人！

一名中配爸爸強迫小孩唱中國國歌和認同自己是中國人，結果被小孩狠狠打臉。但孩子回答說自己是台灣人，爸爸上字幕卻硬要在前面加上中國2字。（圖翻攝自八炯YT）

一名娶台灣妻的中國籍爸爸，在中國社群平台上傳與兒子的互動影片，片中他強迫孩子唱中國國歌，還要小孩認同自己也是中國人，結果小小年紀的兒子直言「我就是台灣人」，當場把爸爸嗆爆。

反共網紅八炯昨天（14日）分享一段中配爸爸和兒子互動的影片，可以看到這名父親正在教孩子唱中國國歌《義勇軍進行曲》，但兒子不怎麼想唱，相當敷衍地唱了幾個詞後，問爸爸「這不是中國國歌嗎？」，爸爸一聽反問「你問我那是中國國歌是什麼意思？」，孩子回應「因為那是中華人民共和國的國歌」。

爸爸聽到這種回應有些不開心，質問孩子「那我教你唱有問題嗎？」、「我是什麼人？」，孩子回答「你是中國人」。爸爸繼續問「你是我的啥」，孩子回「兒子」，爸爸企圖誘導孩子說自己也是中國人，稱「所以你也是」，但孩子馬上表示「我是台灣人」，爸爸這時生氣地說「你也是中國人」，但孩子反駁道「不是，我是台灣人，因為我在台灣生的」。

沒想到這名爸爸開始情勒起小孩，「所以你不是我兒子唄？」，孩子有些無奈表示「我是你兒子，但是我在台灣生的」。而這部影片還有上字幕，但兒子說出「台灣」2字，爸爸卻硬要在前面加上「中國」。八炯稱讚這名小孩，生長在有小粉紅的家庭，還能保有落地生根的認知，實屬難得可貴。

