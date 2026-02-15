小年夜慰勉海巡人員 賴清德：守護國家安全 經濟發展才有意義

總統賴清德到海巡署中部分署第四岸巡隊布袋漁港安檢所（右2）視察。（記者林宜樟攝）

今天小年夜，總統賴清德前往嘉義縣慰勉海巡署中部分署第四岸巡隊布袋漁港安檢所執勤人員，肯定海巡在護漁、緝毒、查緝走私偷渡、海上救援及因應灰色地帶侵擾等工作上扮演關鍵角色與展現具體成果，強調政府將持續以實際行動做為海巡最堅實的後盾，盼共同為保護國家奮鬥，讓國家更安全。

賴清德、海洋委員會主任委員管碧玲、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、國家安全會議副秘書長李問、海巡署署長張忠龍等出席活動；參觀守望哨與勤員寢室，實地視察辦公廳舍環境。

賴清德說，海巡署是國家海上執法的關鍵力量，面對日益複雜的挑戰，從護漁、緝毒、海上救援、查緝走私，到因應中國灰色地帶侵擾及軍事演習等壓力，始終站在第一線保家衛國，十分辛苦。

賴清德說，海委會爭取285億特別預算推動海巡全面轉型，建立「海空一體」立體化監偵能力，以提升國家安全，上任後持續提升海巡工作與生活的品質，今年編列1.4億元翻新老舊海巡廳舍以改善工作及生活環境，未來也會支持各海巡單位老舊眷舍進行翻修。

賴清德說，政府提高國防預算以提升國家安全，並提高海委會預算，因為海巡同仁守護海疆與國防同等重要，並將徵收的稅金持續投入發展經濟，例如推動AI新十大建設、打造台灣成為亞太資產管理中心，照顧國民包括加薪、減稅、0到6歲國家一起養、高中職免學費、私立大學學雜費補助、大專校院學生校內住宿補貼，由教育部推動新世代學生住宿環境提升計畫，補助學校改建宿舍，提供租金補貼，或TPASS降低交通費用，減輕負擔。

賴清德說，前總統蔡英文起至今10年，政府為軍公教加薪4次，累計加薪幅度14%，針對警察人員調高勤務繁重加成及刑事加給，蔡前總統及他的任內總共調升23項加給，去年調升5項加給，每年增加138億元預算，目的是希望讓大家能夠安心工作，無後顧之憂，讓更多有志於保家衛國的年輕人投入國軍、海巡的行列。

賴清德說，國家只有一個，代代子孫在此長治久安，因此更要保護國家安全，也唯有國家安全，經濟發展才有意義；國家不安全，經濟發展得再好，到最後只是幫別人作嫁，國家更安全，經濟發展才會更有保障，稅收增加，政府可以把人民照顧得更好，把軍公教、承擔國家公權力服務主體的每一個人都照顧好，大家一心一意為國家奮鬥，為保護這塊土地奮鬥，國家自然會越來越好。

管碧玲說，感謝總統去年四月調整志願役加給及戰鬥部隊加給，去年招募達成率從前年的65.3%成長到86.9%，留營率從76.2%成長到83.8%，招募超過1000名志願役，感謝總統重視、支持海巡。

管碧玲說，海委會已啟動海空一體，精銳海巡的轉型，將近800億元預算獲得總統支持、院長核可，去年已在防衛韌性預算先放入285億元，未來會成為24小時從水下到高空的全方位監偵，導入無人載具及AI科技，各安檢所都會有無人機，人、機一同進行監控海岸。

管碧玲說，台灣要守護和平，與時間賽跑，總統去年11月為高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」命名，前2天高緯度遠洋巡護船第3艘開工，台灣要加快腳步，與夥伴國家緊密結合，越緊密越和平，不能讓別人看到日本竟然比台灣還更知道要保護台海，不能讓別人看到台灣竟把夥伴國家推開，擁抱侵犯的國家，「我們不能成為破口」。

總統賴清德（左）致贈海巡春節禮包。（記者林宜樟攝）

總統賴清德（左3）慰勉海巡人員。（記者林宜樟攝）

總統賴清德（前排左5）感謝海巡人員守護國家海岸。（記者林宜樟攝）

