小草挺柯P胸前刺青「清清白白」 網諷：阿北看了都心虛

網友發文指出，有名小草與柯文哲合照時秀出胸口的刺青，上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語，這番畫面讓網友紛紛諷刺「阿北看了都心虛」、「心存善念是在酸阿北嗎？」（圖擷自臉書）

前台北市長柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金爭議等案，一度被法院裁定羈押禁見，他日前交保後四處趴趴走，有網友發文指出，有名小草與柯文哲合照時秀出胸口的刺青，上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語，這番畫面讓網友紛紛諷刺「阿北看了都心虛」、「心存善念是在酸阿北嗎？」

有網友在臉書貼出一張，有小草在與柯文哲合照時露出胸前的刺青，細看上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語，讓網友直呼「沒刺的都是青鳥假裝的小草！相信阿北就通通都去刺！」臉書粉專「百柯全書」也轉貼並諷刺「還是阿北這邊的草比較純」。

請繼續往下閱讀...

在相關發文底下網友紛紛開酸「沒救了…」、「可憐的誰家孩子」、「台灣蠢人真的很多」、「邪教無誤」、「等到以後打雷射去除的時候就知道當時有多愚蠢了」、「他兒子都沒這麼孝順」、「頭腦長草」、「幸好不是我兒子」、「心存善念是在酸阿北嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法