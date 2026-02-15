為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗君載譽返台被傳選北市長 何欣純喊尊重大力支持「勝利連線」

    2026/02/15 13:57 記者蘇孟娟／台中報導
    鄭麗君載譽返台傳選北市長，姐妹淘何欣純喊尊重大力支持。（圖：何欣純服務處提供）

    鄭麗君載譽返台傳選北市長，姐妹淘何欣純喊尊重大力支持。（圖：何欣純服務處提供）

    台美關稅協商簽訂，主持談判的行政院副院長鄭麗君今載譽返台，被傳可能代表民進黨角逐台北市長，民進黨台中市長參選人、立委何欣純說，鄭麗君代表台灣跟美國談判，過程艱辛，但她有為有守，表現深受國人肯定稱讚，對於她作何選擇，均予以尊重且大力支持，「相信勝利連線會站我們這一方的」。

    鄭麗君今日返台，她的未來動向引關注，外傳鄭麗君可能披掛上陣角逐台北市長，引發熱議。

    何欣純說，鄭麗君是她10多年的好朋友、好姐妹，過去不管是在立法院、民間機構，到現在的行政院副院長，把工作職責做好是她們兩人的共通點，向來彼此加油打氣、也彼此珍惜。

    何欣純說，過去9個多月來鄭麗君代表台灣跟美方談判，談判過程非常艱辛，但鄭有為有守的表現深受國人肯定，自己最近走訪基層，大部分對她的表現均極力稱讚、對談判團隊表示感謝的聲音。

    針對外傳鄭麗君被視為代表民進黨參選台北市長熱門人選，何欣純說，鄭麗君未來如何選擇，她都尊重且大力支持，女力連線固然很好、很重要，相信「勝利連線是站在我們這一方的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播