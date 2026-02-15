鄭麗君載譽返台被傳選北市長 何欣純喊尊重大力支持「勝利連線」

鄭麗君載譽返台傳選北市長，姐妹淘何欣純喊尊重大力支持。（圖：何欣純服務處提供）

台美關稅協商簽訂，主持談判的行政院副院長鄭麗君今載譽返台，被傳可能代表民進黨角逐台北市長，民進黨台中市長參選人、立委何欣純說，鄭麗君代表台灣跟美國談判，過程艱辛，但她有為有守，表現深受國人肯定稱讚，對於她作何選擇，均予以尊重且大力支持，「相信勝利連線會站我們這一方的」。

鄭麗君今日返台，她的未來動向引關注，外傳鄭麗君可能披掛上陣角逐台北市長，引發熱議。

請繼續往下閱讀...

何欣純說，鄭麗君是她10多年的好朋友、好姐妹，過去不管是在立法院、民間機構，到現在的行政院副院長，把工作職責做好是她們兩人的共通點，向來彼此加油打氣、也彼此珍惜。

何欣純說，過去9個多月來鄭麗君代表台灣跟美方談判，談判過程非常艱辛，但鄭有為有守的表現深受國人肯定，自己最近走訪基層，大部分對她的表現均極力稱讚、對談判團隊表示感謝的聲音。

針對外傳鄭麗君被視為代表民進黨參選台北市長熱門人選，何欣純說，鄭麗君未來如何選擇，她都尊重且大力支持，女力連線固然很好、很重要，相信「勝利連線是站在我們這一方的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法