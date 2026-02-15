四叉貓再爆李四川姪子被沒收4把刀 網諷：標準地方惡霸

四叉貓日前也PO出李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，被指親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，李四川的姪子「李昀南」甚至被查獲車子裡放有2把武士刀，引發外界熱議。網紅四叉貓今再爆料指出，李昀南其實總共被沒收了4把刀，讓網友留言稱呼他為「李四刀」。對此網友也再度諷刺「江湖味很重」、「選舉果然是照妖鏡」。

針對親弟李賜福等人被指勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴，李四川昨也證實李賜福是他弟弟，並說「大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。」

請繼續往下閱讀...

新北市長選戰開打，剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，卻接連被爆料質疑，他的親弟「李賜福」在屏東琉球鄉開了很多間公司，並與他人共有一台加壓泵車。李賜福不滿泵車被用於建商徐家康的工地，曾派其姪子「李昀南」去工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃等，在2022年12月至2023年1月間，李昀南等人對工地發動6次攻擊，警方在李昀南車上搜出管制武士刀兩支、模擬槍、空包彈等。

今日四叉貓則是再度發文分享司法判決書裡面的沒收清單，並指李昀南其實總共被沒收了4把刀，包含3支武士刀及1支木質握把的刀子，讓網友留言稱呼他為「李四刀」。

對此網友也紛紛諷刺「名符其實的黑社會家族」、「標準地方惡霸」、「老哥是四川，老弟應該取名高譚」、「如此人才沒去九把刀的電影嘎一角？」、「可怕的老四川家族」、「慶記之都vs四刀市」。

對於有網友留言稱「藍營誰最強，廢貓就往那兒蹭」，四叉貓也回嗆「最強的黑道嗎？」不過也有網友呼籲四叉貓「貓貓，小心自身安全」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法