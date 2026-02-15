為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧瑞芳掃街談言行受檢驗！「木可娛樂台」告白：我愛巧慧

    2026/02/15 14:26 即時新聞／綜合報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖左）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取民眾支持。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖左）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取民眾支持。（記者俞肇福攝）

    民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧到瑞芳市場掃街拜票，被詢問對於黃國昌遭拜票時，有民眾向黃國昌哭訴，希望他能找回良心。蘇巧慧則說「任何候選人過去的言行，還有現在的政見，都會受到大家的檢驗」。對此，Threads帳戶「木可娛樂台」大呼，「我愛巧慧」。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」今日轉發民視新聞報導，記者詢問蘇巧慧「競爭對方現在也都在進行拜年的這個活動，可是像黃國昌他在拜年的時候就一直被嗆，甚至昨天是有支持者在他面前哭、說希望他（黃）能夠找回良心，想問委員怎麼看？」

    蘇巧慧回說，「任何候選人過去的言行，還有現在的政見都會受到大家的檢驗，所以我過去10年在國會的表現，還有在地方的成績，都受到大家的肯定。希望大家能夠支持，說到做到」。

    粉專「Mr.柯學先生」大讚，「黃國昌被嗆找回良心！蘇巧慧霸氣回：政治人物過去的言行都會受到檢視啦！我愛巧慧」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「你們看喔，蘇巧慧的回答完全沒有攻擊『黃或昌』及帶什麼風向。下次記者再問『黃或昌』，他的回答不是民進黨就是賴清德」、「很棒的發言，真的不用多費唇舌去批評超速仔，巧慧巧慧得第一，最慧衝」、「拜託，阿昌沒人品怎麼跟巧慧比較」。

    相關新聞請見︰

    黃國昌拜票被嗆 蘇巧慧：候選人言行政見會受大家檢驗

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播