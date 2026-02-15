蘇巧慧瑞芳掃街談言行受檢驗！「木可娛樂台」告白：我愛巧慧

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖左）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取民眾支持。（記者俞肇福攝）

民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧到瑞芳市場掃街拜票，被詢問對於黃國昌遭拜票時，有民眾向黃國昌哭訴，希望他能找回良心。蘇巧慧則說「任何候選人過去的言行，還有現在的政見，都會受到大家的檢驗」。對此，Threads帳戶「木可娛樂台」大呼，「我愛巧慧」。

臉書粉專「Mr.柯學先生」今日轉發民視新聞報導，記者詢問蘇巧慧「競爭對方現在也都在進行拜年的這個活動，可是像黃國昌他在拜年的時候就一直被嗆，甚至昨天是有支持者在他面前哭、說希望他（黃）能夠找回良心，想問委員怎麼看？」

蘇巧慧回說，「任何候選人過去的言行，還有現在的政見都會受到大家的檢驗，所以我過去10年在國會的表現，還有在地方的成績，都受到大家的肯定。希望大家能夠支持，說到做到」。

粉專「Mr.柯學先生」大讚，「黃國昌被嗆找回良心！蘇巧慧霸氣回：政治人物過去的言行都會受到檢視啦！我愛巧慧」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「你們看喔，蘇巧慧的回答完全沒有攻擊『黃或昌』及帶什麼風向。下次記者再問『黃或昌』，他的回答不是民進黨就是賴清德」、「很棒的發言，真的不用多費唇舌去批評超速仔，巧慧巧慧得第一，最慧衝」、「拜託，阿昌沒人品怎麼跟巧慧比較」。

